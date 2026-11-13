شخصيات إعلامية تتنافس على منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

يقترب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تعيين متحدث صحافي جديد باسم البيت الأبيض، حيث يؤيد المطلعون داخل الإدارة اختيار شخصية تكسر القوالب النمطية.

وقال مصدر مقرب من الرئيس لـ«فوكس نيوز»: «لقد طرح العديد من الأشخاص أسماء على الرئيس»، في إشارة إلى المعلق المحافظ، بن فيرغسون.

وأضاف: «يميل ترامب حالياً إلى اختيار رجل بعد أن أخبره الكثيرون أن هذه فكرة جيدة»، مشيراً إلى أن ترامب يعتزم اختيار شخص ما لشغل المنصب الشاغر قريباً، وأنه يولي أهمية كبيرة لدور المتحدث الرسمي في الإدارة.

وأكد مصدر ثانٍ مطلع على الأمر أن ترامب يخطط لاختيار رجل ليكون المتحدث الرسمي القادم له، لافتاً إلى أن فيرغسون هو المرشح الأوفر حظاً.

وكانت آخر سبعة متحدثين رسميين، الذين شغلوا منصب المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، خلال ولاية ترامب الثانية، والولاية الوحيدة للرئيس السابق جو بايدن، وولاية ترامب الأولى، جميعهن من النساء.

ويعد شون سبايسر آخر رجل شغل هذا المنصب، حيث كان أول متحدث رسمي لترامب من يناير 2017 حتى يونيو من العام نفسه، وحلّت محله سارة هاكابي ساندرز، التي تشغل حالياً منصب حاكمة ولاية أركنساس.

وفيرغسون مُعلق محافظ يقدم البرنامج الإذاعي «ذا بن فيرغسون شو»، الذي يبث على نطاق وطني، كما أنه معلق سياسي على شبكة «سي إن إن».

وذكر المصدر المطلع الثاني، أن «الرئيس الأميركي ليس مقتنعاً بالفكرة» بالنسبة لفيرغسون، وقال: «أعتقد أنه من الآمن القول إن فيرغسون يسعى للحصول على المنصب، والرئيس على علم بذلك».

كما أن المحلل المحافظ في شبكة «سي إن إن»، سكوت جينينغز، الذي يظهر بشكل متكرر في برنامج «نيوزنايت مع آبي فيليب»، وعمل في إدارة الرئيس السابق، جورج بوش الابن، مرشح أيضاً لمنصب المتحدث باسم البيت الأبيض، ووفقاً للمصدر فإن «الرئيس لايزال متردداً بشأن سكوت جينينغز»، معرباً عن اعتقاده أن الأمر لن يتحقق.

وقد طرحت بعض الأسماء الأخرى، لكنها لم تبرز كخيارات واضحة لهذا المنصب، ومن بينها مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، ورئيس موقع «بريتبارت» ماثيو بويل، وآري فليشر، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن.

كما دخلت العديد من النساء في القائمة المختصرة، لكن المصدرين اللذين تحدثا إلى «فوكس نيوز» يؤكدان أن الشخص التالي الذي سيشغل المنصب سيكون على الأرجح رجلاً.

وعلمت «فوكس نيوز» أن فيرغسون يحظى بدعم من داخل إدارة ترامب.

وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض: «بن فيرغسون هو أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب في القرن الـ21».

وأضاف: «في حين أن العديد من المؤيدين لا يملكون الشجاعة لمواجهة الأخبار المزيفة، فإن فيرغسون يدخل باستمرار إلى عرين الأسد ويواجه تحيز وسائل الإعلام وجهاً لوجه»، مشيراً إلى أن فيرغسون يتفوق بكثير على بعض الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم حالياً للدفاع عن ترامب.

وتابع المسؤول: «سيرته الذاتية وخبرته هما بالضبط ما ستحتاجه الإدارة عندما تواجه كونغرس مصمماً على تفكيك جهودنا الرامية إلى (إعادة أميركا إلى عظمتها)».

وكرر مسؤول آخر في إدارة ترامب هذا الرأي، قائلاً: «لطالما كان فيرغسون مُعلقاً ماهراً وموهوباً»، وأضاف المسؤول: «يتعرض فيرغسون وسكوت للصراخ من قبل اليسار المتطرف كل يوم أثناء دفاعهما عن الرئيس أمام جمهور معادٍ»، لافتاً إلى أن العداء الذي يواجهه الاثنان على قنوات الأخبار لا يختلف عما سيواجهانه عند وقوفهما خلف المنصة في غرفة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض.

وأكد المسؤول أن «الرئيس يحتاج إلى متحدث لا يتعب وموهوب على المنصة، ينقل إنجازاته من أجل الأمة وكيف سيكون حصناً منيعاً في مواجهة محاولات الديمقراطيين لتفكيك جمهوريتنا».

ولايزال البيت الأبيض من دون متحدث رسمي، منذ 13 أكتوبر الماضي، عندما تركت كاتي زاكاريه، منصبها بناءً على طلب ترامب، بعد أسبوع واحد فقط، واتسمت فترة عمل زاكاريه القصيرة بالجدل حول ادعاءاتها بأنها محامية، وبمؤتمر صحافي لم يستمر سوى 14 دقيقة، ووصف على نطاق واسع بأنه «كارثة».

عن «فوكس نيوز»