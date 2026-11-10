ألعاب نارية رغم الحظر.. نيودلهي تختنق بتلوث الهواء

تدهورت حالة ​الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، ‌بعدما ​أطلق سكان ألعاباً نارية احتفالاً بمهرجان الأضواء (ديوالي)، في انتهاك لأوامر قضائية مشددة.

وسجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي 370، وهو ما ⁠يصنفه المجلس المركزي لمكافحة التلوث على أنه «سيئ جداً»، ويعتبر المجلس أن مؤشر جودة الهواء يكون «جيداً» عندما يصل ‌إلى 50.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدداً من المناطق في المدينة، التي يبلغ عدد ‌سكانها 20 مليون نسمة، سجل قراءات ‌تجاوزت 400، وهو ما يصنف ‌على أنه «حاد».

وقالت المحكمة العليا بالهند، في وقت سابق من الشهر، إنه ​لن يسمح إلا باستخدام ​الألعاب النارية المعتمدة ذات ⁠التلوث المنخفض خلال ساعات محدودة أثناء الاحتفالات.

وذكر سكان في نيودلهي ومومباي أن الألعاب ​النارية ⁠ظلت ⁠تُسمع حتى وقت متأخر من الليل.

وأظهرت لقطات لتلفزيون «رويترز» طبقة من الضباب الدخاني ⁠تحيط بـ«بوابة الهند»، وهي معلم بارز في وسط نيودلهي قريب من البرلمان ومكاتب حكومية.

ويكشف التصنيف المباشر لمجموعة «آي.كيو إير» السويسرية أن نيودلهي كانت ثالثة أكثر المدن ‌تلوثاً في العالم، بحلول صباح أمس، بينما جاءت ​مدينة لاهور الباكستانية في المرتبة الأولى بمؤشر جودة هواء بلغ 563، وهو ما يصنف على أنه خطر.