دلهي تتجاوز لاهور لتصبح المدينة الأكثر تلوثاً في العالم

تجاوزت العاصمة الهندية ​دلهي مدينة لاهور الباكستانية، ‌لتصبح ​المدينة الأكثر تلوثاً في العالم مع وصول جودة الهواء إلى مستويات خطرة وانخفاض مجال الرؤية بسبب انتشار الضباب الدخاني الذي غطى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

وسجل مؤشر جودة الهواء في دلهي 334 درجة، ما يجعلها المدينة الرئيسة الأكثر تلوثاً في العالم، وفقاً لمجموعة «آي. كيوإير» السويسرية ‌التي تقيس مستويات جودة الهواء ‌بناء على تركز السموم.

وبحسب مؤشر المجموعة، ‌تظل جودة الهواء ‌جيدة حتى 50 درجة مع وجود خطر صحي ضئيل أو ​معدوم.