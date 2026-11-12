معاناة المهاجرين اللاتينيين تتحول إلى أصوات احتجاجية في الانتخابات الأميركية

كان صوت المهاجر اللاتيني، إدواردو دابوين رال، المفعم بالقلق، يتردد من مركز احتجاز «بلو بونيت» في ولاية تكساس الأميركية، حيث يوجد هناك منذ 20 شهراً، بعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وهو يتحدث بالهاتف ويسأل بلهفة: «ماذا يفعل اللاتينيون؟ ماذا تقول الأخبار أيضاً؟ هل ذهبتم جميعاً للتصويت؟»، وذلك في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

رال يريد معرفة كل شيء، ويسأل عن كل تفصيل، هكذا مر الأسبوع الماضي، حيث أجرى رال اتصالات متكررة بزوجته جودي مالدونادو، ليظل على إطلاع بكل تفاصيل الانتخابات التي انتزعت السيطرة على الكونغرس من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهي نتيجة يصفها بعض الخبراء بأنها أشبه بثورة في السياسة الأميركية.

ولم يكن الثالث من نوفمبر الجاري، بالنسبة للكثيرين، مجرد تصويت ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، أو صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية أو حرب إيران، بل كان أيضاً تصويتاً احتجاجياً ضد السياسات المناهضة للمهاجرين التي طالت أصدقاءهم وآباءهم وجيرانهم وشركاء حياتهم.

معاناة

لقد توجه المهاجرون اللاتينيون إلى صناديق الاقتراع، كأنهم يفرغون فيها كل المعاناة التي عاشوها على مدى العامين الماضيين.

ولطالما تمتعت جودي مالدونادو، البالغة 48 عاماً، بحق التصويت لكونها وُلدت في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لكنها لم تشعر يوماً بأهمية بالغة للمشاركة في الانتخابات كما شعرت هذه المرة.

وتقول: «لم يكن الأمر يعني لي الكثير حتى رأيت كل هذه المظالم التي تعرض لها المهاجرون».

ومن بين هؤلاء زوجها الذي اعتقله حرس الحدود والجمارك ذات يوم، وحاولوا ترحيله إلى سجن سيكوت الضخم في السلفادور، برفقة أكثر من 200 فنزويلي آخرين يواجهون ظروفاً مشابهة.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت حياة مالدونادو، وتصفها بأنها كانت «مروعة»، فقد اضطرت إلى قطع مسافة تستغرق ست ساعات بالسيارة، في الأيام المخصصة للزيارة، للانتقال من منزلها في إل باسو لتتمكن من رؤية زوجها لبضع ساعات، حيث أثقل الاحتجاز كاهلها مالياً، بسبب تكاليف المكالمات الهاتفية من مركز الاحتجاز، والأموال المطلوبة لتوفير الطعام من متجر السجن، لسد رمق زوجها وتخفيف معاناته من الجوع داخل محبسه.

ولهذا السبب عندما توجهت مالدونادو للمرة الأولى إلى أحد مراكز الاقتراع خلال الشهر الجاري، كان هدفها في الواقع، الإدلاء بصوت احتجاجي ضد احتجاز زوجها واحتجاز مهاجرين آخرين التقت بهم خلال هذه الفترة، وكذلك من أجل نفسها هي أيضاً، حيث دفعت هي الأخرى ثمن سياسة هجرة ظالمة.

دعم قوي

وتقول مالدونادو: «قلت لنفسي: لا، هذا الأمر يؤثر في شخصياً وفي عائلتي، وليس من المنطق أن يمر كل هؤلاء الناس بمثل هذه الظروف».

وبحلول الوقت الذي تلقت فيه آخر مكالمات زوجها من مركز الاحتجاز، كانت ولاية تكساس قد تحولت بالفعل إلى معقل للحزب الديمقراطي، وهو تحول لم تشهده الولاية منذ ثلاثة عقود، مع قائمة مرشحين ديمقراطيين ضمت المهاجرين جيمس تالاريكو لمجلس الشيوخ، وجينا هينوخوسا لمنصب حاكم الولاية.

وأكدت مالدونادو: «لقد صوَّتُ نيابة عن كل أولئك الذين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم».

وتوافد الناخبون من أصول لاتينية إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة، ففي المقاطعات التي يشكل فيها اللاتينيون أغلبية سكانية على مستوى البلاد، مالت أصوات الناخبين في المتوسط، بفارق 25 نقطة تقريباً لمصلحة مرشحي الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ.

وكان اللاتينيون في طليعة المجموعات العرقية التي أحدثت تحولاً في انتخابات مجلس النواب، حيث منحوا الديمقراطيين دعماً قوياً يفوق بنسبة 28 نقطة مئوية ما قدموه في عام 2024، حين منحوا أصواتهم لدونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

وبعد عامين من تلك الانتخابات، وجدت العائلات اللاتينية نفسها مضطرة لترك وظائفها خوفاً من مداهمات السلطات، أو الاختباء داخل منازلها، أو الحداد على ضحايا من مجتمعها لقوا حتفهم على يد سلطات الهجرة والجمارك، أو مشاهدة الأزواج والأطفال والأصدقاء وهم يتعرضون للترحيل قسراً.

رسالة الناخبين

ووفقاً لمنظمة «يونيدوس يو إس» التي تعنى بالحقوق المدنية للاتينيين المقيمين في الولايات المتحدة، يؤيد 90% من الناخبين اللاتينيين نظاماً متوازناً للهجرة يتضمن مساراً للحصول على الجنسية للمقيمين منذ فترة طويلة، كما يعرب الكثيرون عن رفضهم للطريقة التي تمت معاملة مجتمعهم وفقها.

ويقول فرانكي ميراندا، المدير التنفيذي لـ«الاتحاد الهسباني»، وهو منظمة تُعنى بتمكين المجتمع اللاتيني من تحسين حياته وحقوقه في الولايات المتحدة: «كانت رسالة الناخبين اللاتينيين واضحة: لا يمكن لأي حزب أو مسؤول منتخب أن يفترض أن أصواتنا مضمونة، لاسيما إذا لم يضعوا في صدارة أولوياتهم الدفاع عن عائلاتنا وتحسين ظروف معيشتها».

ويضيف: «لقد أدرك اللاتينيون أن هذه السياسات العامة غير الإنسانية تهدف إلى بث الرعب وعدم الاستقرار، بدلاً من تعزيز الأمان».

لقد كان جلياً أن إدارة ترامب قللت من شأن الكتلة الانتخابية الأسرع نمواً في الآونة الأخيرة.

وبحسب «يونيدوس يو إس»، عاد دعم الناخبين من أصول لاتينية للحزب الديمقراطي إلى مستوياته التاريخية المعتادة، وإن لم يصل بعد إلى المستويات التي تم تسجيلها خلال حقبة الرئيس السابق باراك أوباما.

تمثيل سياسي

وكانت الأميركية من أصل مكسيكي، بالوما فاسكيز بارينتوس تبلغ 24 عاماً، وتتمتع بحق التصويت عندما بدأت العمل قبل بضع سنوات في مصنع للألواح الشمسية في مدينة دالتون الواقعة شمال غرب ولاية جورجيا، حيث يشكل اللاتينيون أكثر من نصف السكان.

ومن خلال عملها، أصبحت تدرك تماماً المعاناة التي يعيشها زملاؤها من السلفادور وهندوراس وغواتيمالا، الذين يضطرون للعيش في الخفاء لكونهم لا يمتلكون وثائق قانونية.

وعندما توجهت إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، كان تصويتها مدفوعاً بسببين رئيسين: الأول هو ضمان تمثيل سياسي للأقليات في مدينة دالتون، والثاني من أجل جميع أصدقائها المهاجرين الذين لا يمتلكون حق التصويت مثلها، والذين يعانون المداهمات أو المضايقات على يد سلطات الهجرة والجمارك.

وقالت فاسكيز: «بصفتي ممن يتمتعون بحق التصويت، أردت أن يعكس صوتي هوية من يعيشون هنا في دالتون، لقد أدليت بصوتي نيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم بهذه الطريقة، لكي يدركوا أننا هنا وأننا موجودون».

وعبرت بفخر عن إعجابها بفوز كيشا لانس بوتومز، التي أصبحت أول امرأة سوداء يتم انتخابها في منصب حاكمة في الولايات المتحدة، حيث تم انتخابها حاكم ولاية جورجيا.

عن «إل باييس»

سؤال جوهري

إثر فوزهم الحاسم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وجّه الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، التي تشرف على وزارة الأمن، رسالة عبر منصة «إكس»، طالبوا فيها وزير الأمن الداخلي بمراجعة أجندته، في تحذير صريح لسلطات الهجرة.

لكن السؤال الجوهري الآن: هل يستطيع الديمقراطيون، في ظل امتلاكهم أغلبية في الكونغرس، التدخل في أجندة وزارة الأمن الداخلي، وبالتالي في عمليات وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك؟.

. 90 % من الناخبين اللاتينيين يؤيدون نظاماً متوازناً للهجرة، يتضمن مساراً للحصول على الجنسية للمقيمين منذ فترة طويلة.

. المهاجرون اللاتينيون توجهوا إلى صناديق الاقتراع، كأنهم يفرغون فيها كل المعاناة التي عاشوها على مدى العامين الماضيين.

الشباب اللاتينيون.. أغلبية صامتة

أصوات الشباب اللاتينيين كانت حاسمة في بعض الولايات. من المصدر

قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «فوتو لاتينو»، ماريا تيريزا كومار: «قد لا نخرج دائماً في مسيرات، لكننا نمثل الأغلبية الصامتة».

وأضافت رئيسة المنظمة الأميركية غير الربحية والتطوعية، التي يتركز عملها على تشجيع الناخبين الشباب من أصول لاتينية في الولايات المتحدة على التسجيل للتصويت والمشاركة السياسية والمدنية: «هذا بالضبط ما أثبتناه في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للكونغرس الأميركي».

وكشف تحليل لاتجاهات الناخبين، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الناخبين اللاتينيين مالوا نحو الحزب الديمقراطي بفارق 28 نقطة بين عامَي 2024 و2026، وهو أكبر تحول تشهده أي مجموعة ديموغرافية رئيسة.

وكان هذا التحول أكثر وضوحاً بين الشباب اللاتينيين الذين اتجهوا نحو الديمقراطيين بفارق 43 نقطة، وكذلك بين الرجال اللاتينيين الذين تحولوا بفارق 31 نقطة.

وظهر هذا التغيير بشكل واضح خصوصاً في ولاية تكساس على طول الحدود الجنوبية. ففي المقاطعات التي يشكل فيها اللاتينيون ما لا يقل عن 75% من المواطنين الأميركيين الذين يحق لهم التصويت، ارتفع إجمالي عدد الأصوات بنسبة 39.5%، مقارنة بانتخابات التجديد النصفي لعام 2022، متجاوزاً بذلك نسبة الزيادة على مستوى الولاية ككل.

وتقول المديرة التنفيذية للصندوق التعليمي للرابطة الوطنية للمسؤولين اللاتينيين المنتخبين والمعينين، إريكا بيرنال مارتينيز: «لا يعني التحليل الأولي أن اللاتينيين قد تبنوا نهج الديمقراطيين، بقدر ما كانوا يرسلون رسالة قوية مفادها أن المسار الحالي للبلاد لم يعد مستداماً».

ويرتبط الأمن الوظيفي بالنسبة لكثير من ذوي الأصول اللاتينية ارتباطاً وثيقاً بأساليب فرض قوانين الهجرة.

وجادل المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، كارلوس إدواردو إسبينيا، الذي يحظى بمليار مشاهدة وأسهمت تغطيته باللغة الإسبانية في تعزيز شعبية مرشحين ديمقراطيين، مثل جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو وبوبي بوليدو بين الناخبين الشباب، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أهدرت فرصة سياسية.

وقال إسبينيا إن «ترامب كانت لديه فرصة ذهبية لكسب أصوات اللاتينيين لأجيال قادمة، لو ركز فقط على إجراءات الحدود الشعبية»، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بصرامة أدى إلى ردود فعل عكسية.

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»، أقر ترامب بأن سياسة الترحيل كانت مفرطة في القسوة، قائلاً: «أعتقد أنها كانت قاسية للغاية.. نعم، ربما كانت قاسية أكثر من اللازم».

عن «إسبكتاتور»

إصلاح إدارة الهجرة والجمارك

رغم أن الميزانية الضخمة، المخصصة لتمويل إدارة الهجرة والجمارك في أميركا، تم اعتمادها بالفعل حتى عام 2029، وأن قدرة الكونغرس على ممارسة الرقابة على هذه الوكالة تبدو محدودة، فإن المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي لويس ميراندا - وهو ديمقراطي شغل منصب النائب الرئيس لمساعد الوزير للشؤون العامة خلال إدارة بايدن - يرى أن بإمكان الكونغرس ضمان الرقابة على هذه الوزارة، ويقول ميراندا: «يمكن للكونغرس، ضمن صلاحياته، أن يصر على الالتزام بما أجازه هو نفسه، أي فرض القانون، للتأكد مما إذا كان هذا التفويض يتم تطبيقه واستخدامه على النحو الصحيح». ويضيف ميراندا أنه على المدى القصير، يمكن إجراء تغييرات ملموسة، مثل معالجة إساءة استخدام الاحتجاز المطول، وتغيير أسلوب تعامل العناصر مع الأفراد في الشوارع، أو حظر استخدام الأسلحة «الأقل فتكاً» على مسافات قريبة، وهي أسلحة تسببت فعلاً في فقدان بعض الأشخاص أعينهم.

وفضلاً عن ذلك، قد لا تكون هذه التدابير كافية بالنسبة للكثيرين، فقد خاض عدد كبير من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات النصفية حملاتهم الانتخابية بناء على وعود بإلغاء إدارة الهجرة والجمارك. ويرى ميراندا أن هذا المقترح غير قابل للتنفيذ في المدى القريب، موضحاً: «فكرة إلغاء الوكالة ليست ممكنة، ما نحتاج إليه هو إصلاحها والحد من التجاوزات». وفي اللحظات الأخيرة، برز مصدر قلق رئيس جديد مع تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو الرجل الذي كان العقل المدبر لسياسة الإدارة المتشددة القائمة على ملاحقة المهاجرين وترحيلهم. وقد أثار صعوده مخاوف من أن تشهد سياسة الهجرة، مزيداً من التشدد.

عن «إل باييس»