متطوعون في بيرو يرصدون الأمطار قبل حدوث الفيضانات

تصعد إحدى سكان ضاحية سانتا إينيس باخو الشرقية في مدينة ليما، عاصمة البيرو، مرتين يومياً إلى سطح منزلها خلال موسم الأمطار، لتقيس كمية الأمطار المتساقطة باستخدام مقياس مصنوع يدوياً، قبل أن ترسل البيانات إلى السلطات المختصة عبر تطبيق «واتس أب».

وتعمل راكيل إزارا، إلى جانب أكثر من 60 متطوعاً آخر، على ضمان أن يتوافر لمجتمعها الوقت الكافي للاستعداد في حال تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في هذه المنطقة ذات الدخل المنخفض، كما حدث في عام 2017.

وقالت إزارا: «تزداد حالة هطول الأمطار سوءاً كل عام، والآن بفضل هذا، نشعر بأمان أكبر».

وأضافت: «نعلم أنه عندما تمطر لأكثر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام ويستمر هطول الأمطار بمستوى معين، فهذا يعني أن الوادي الموجود أعلى المنطقة سينهار أو سيبدأ في الانهيار. وهذا يعني أننا نبدأ في إصدار التحذيرات».

وأدى الاحتباس الحراري إلى زيادة مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة، وسيكون تجهيز المجتمعات المحلية مثل مجتمع إزارا للتعامل معها، أحد موضوعات النقاش في محادثات مؤتمر الأطراف الـ31 في تركيا، ⁠التي تنتهي في 20 نوفمبر الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إن هدف تحقيق التغطية الكاملة لجميع الدول بحلول عام 2027 من غير المرجح أن يتحقق.

وتمتلك أكثر من ثلثي الدول حول العالم (أي 136 دولة)، قدرات في مجال الإنذار المبكر.