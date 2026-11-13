أميرة نرويجية ضحية صور مزيفة بالذكاء الاصطناعي

اضطرت الأميرة النرويجية، مارثا لويز، إلى نفي الشائعات التي انتشرت أخيراً بشأن انتظارها مولوداً من زوجها، دوريك فيريت، المعروف بلقب «الشامان»، وذلك بعد تداول صور مزيفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر الأميرة وهي حامل، رغم بلوغها حالياً 55 عاماً، وهو سن تقل فيه فرص الإنجاب بصورة كبيرة.

وكانت قد انتشرت مجموعة من الصور للزوجين، اللذين احتفلا بزفافهما في عام 2025، في حفل حظي بتغطية حصرية من مجلة «هالو»، إلا أن هذه الصور خضعت لتعديلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إظهار الأميرة مارثا لويز وكأنها حامل، من خلال إبراز منطقة البطن بصورة غير طبيعية مقارنة بمظهرها المعتاد.

وظهرت الأميرة في إحدى الصور المفبركة ببطن بارز يوحي بأنها تنتظر مولوداً، بينما أظهرت صورة أخرى الزوجين وهما يبتسمان أمام الكاميرا ويحملان صورة لفحص بالموجات فوق الصوتية «سونار»، بدا أنها تُظهر جنيناً، في محاولة للإيحاء بصحة الشائعات المتداولة بشأن حمل الأميرة.

وفي تعليقها على انتشار هذه الصور والادعاءات، أصدرت مديرة أعمال الأميرة مارثا لويز والمتحدثة باسمها، كارينا شيل كارلسن، بياناً عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة الإذاعة النرويجية «TV2»، أكدت فيه أن فريق الأميرة على علم بما يتم تداوله من معلومات وصور مضللة.

وقالت كارلسن: «نحن على علم بانتشار ادعاءات كاذبة وصور معدلة للأميرة مارثا لويز على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر نأخذه على محمل الجد ونتابعه عن كثب، بهدف معرفة الجهات المسؤولة عن نشر هذه المواد والوقوف على أهدافها».

ووفقاً لهيئة الإذاعة النرويجية، فقد ظهرت المنشورات المزيفة عبر عدد من الصفحات التي أُنشئت حديثاً على موقع «فيسبوك»، وتحمل أسماء مثل «أكتولت نا» و«أكتولت بلاس»، حيث جرى نشر المحتوى باللغتين النرويجية والألمانية، وقد تمت إزالة بعض هذه المنشورات بالفعل، في حين أكدت شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، أنها بدأت التحقيق في الواقعة لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء إنشاء هذه الصور ونشرها.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تتعرض لها العائلة الملكية النرويجية، خلال العام الجاري، حيث سبق أن انتشرت صور ومحتويات مزيفة تتعلق بأفراد العائلة، جرى إنتاجها أو التلاعب بها باستخدام تقنية «التزييف العميق»، ما أثار مخاوف بشأن استغلال هذه التقنيات في نشر معلومات مضللة عن الشخصيات العامة والعائلات الملكية.

ففي يونيو الماضي، وبعد تداول أنباء عن إدراج الأميرة النرويجية ميت ماريت، التي كانت تشغل آنذاك منصب ولية العهد، على قائمة الانتظار لإجراء عملية زراعة رئة، إثر تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بالتليف الرئوي، بدأت مجموعة من الصور التي جرى إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي في الانتشار عبر موقع «فيسبوك».

وأظهرت تلك الصور، ماريت وهي ترقد على سرير داخل أحد المستشفيات، بينما يظهر زوجها إلى جوارها محاولاً مواساتها ودعمها.

عن مجلة «هالو»