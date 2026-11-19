أصبحت المخاوف متزايدة بشأن اعتماد الشباب المُفرط على هواتفهم المحمولة، تضاف إليها الآن مخاوف بشأن مقدار الوقت الذي يقضيه جيل «الطفرة السكانية»، المولود بين عامَي 1945 و1965، على الأجهزة المحمولة.

وفي إسبانيا، على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن المجلس الوطني الإسباني للبحوث أن الوصول إلى الإنترنت واستخدامها المتكرر أصبحا منتشرين على نطاق واسع بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، حيث وصلت النسبة إلى 96.3% في عام 2025.

وتكمن المشكلة في أن عدداً متزايداً منهم أصبح يعاني الاعتماد المفرط على هذه الأجهزة.

حتى أغسطس 2026، سنّت 21 ولاية أميركية، على الأقل، وعدد من الدول الأوروبية، قوانين تُعنى بوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإدماني، والتصميم المناسب لأعمارهم، أو التزامات السلامة الإلكترونية ذات الصلة، إلا أن الدعاوى القضائية أدت إلى انقسام المشهد القانوني بين قوانين قابلة للتنفيذ حالياً، وقوانين صدرت أوامر قضائية بوقفها، وقوانين سُنّت، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ويتمثل الاتجاه العام الحالي حول العالم في أن الزخم التشريعي السريع والمتطور يتجاوز وضوح الدستور والتحديات المصاحبة له، غير أنه لا يوجد نقاش حتى الآن حول تقييد وصول المسنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاقم المشكلة

هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، كما أن التحسينات في صور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عمليات الاحتيال المخصصة التي تتيحها البيانات الشخصية المُخترقة، تجعل الجميع، بغض النظر عن العمر، عرضة لتصديق الأكاذيب.

وتتفاقم المشكلة مع التقدم في العمر، فقد تحدثت مقالة نُشرت في مجلة «ذا نيويوركر» الأميركية بالفعل عن مصطلح «المراهقون الرقميون».

والأشخاص الذين لم ينشأوا في عصر الرقمنة، والذين يتمتعون بمهارات أقل في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هم أقل ميلاً للتشكيك في صحة الصور التي يرونها، ويكونون أكثر عرضة لعمليات الاحتيال والمحتوى المزيف.

الخطر نفسي، لكنه مالي أيضاً، فإلى جانب الضربة النفسية عند إدراكهم أنهم خدعوا، هناك خطر التعرض للاحتيال.

سوق متنامية

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة في «ذا نيويوركر»، ماريا جيخون، إن «الخوارزمية ستوصي بالمحتوى الذي يمكثون عنده أو يحفظونه أو يعيدون إرساله، لذا فإنهم يقعون في غضون فترة قصيرة في ما يُعرف بـ(غرفة الصدى) التي تعزز مواقفهم السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية، ما يؤدي إلى ظهور المزيد من الأخبار الكاذبة عن الطرف المقابل، ويزيد من استقطاب آرائهم، أياً كان الجانب الذي ينتمون إليه»، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تتفاقم في مثل تلك الحالات.

وأضافت جيجون أن المحتالين المحتملين، شأنهم شأن بعض الإعلانات عبر الإنترنت، يقسمون جمهورهم إلى شرائح بشكل متعمد للغاية، وهو عامل يتعزز مع حقيقة أن البيئة الرقمية تبدو «مكاناً آمناً» بالنسبة لكثير من كبار السن، موضحة أنه «في النهاية، شبكة اجتماعية يوجد فيها أبناؤهم وأحفادهم، وحيث يكتفون بمشاهدة مقاطع الفيديو، لذا فإنهم يتهاونون في المواقف المشبوهة، مثل الرسائل الخاصة التي تطلب بيانات شخصية».

من جهتها، تدرك شركات تكنولوجيا أن كبار السن يمثلون سوقاً متنامية، لذا فهي تطلق منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، مثل سماعات الرأس التي تعمل أيضاً كأجهزة مساعدة على السمع، والساعات الذكية التي تُجري تخطيط القلب.

الذكاء الاصطناعي

وتعد أحدث ظاهرة، انتقلت من عامة الناس إلى كبار السن على وجه الخصوص، هي الذكاء الاصطناعي.

وقد كتب الباحث جوشوا غوغارتي، في النسخة البريطانية من مجلة «جي كيو»: «ربما يكون لديك أقارب أو معارف من كبار السن يعشقون الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً: «ربما تعرف ذلك لأنهم أرسلوا إليك صوراً أنشأها الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق (واتس أب) ليتمنوا لك عيد ميلاد سعيداً أو للاحتفال بأي مناسبة، كبيرة كانت أم صغيرة، يُصر الإنترنت على الاحتفال بها».

بدورها، أكدت مديرة العلاج في عيادة «ريكال»، ماريا كويفيدو، التي تعد عيادتها مركزاً يتضمن علاجات للتخلص من الإدمان وبعض العلاجات المخصصة لإدمان التكنولوجيا الحديثة، أنه «غالباً ما تكمن وراء تلك الأنشطة التي تبدو عشوائية حاجة عاطفية مشروعة: الشعور بالقرب من الشباب في دوائرهم الاجتماعية، والمشاركة في حياتهم، أو وجود شيء لمشاركته، أو ببساطة التسلية».

وأوضحت كويفيدو أنه على سبيل المثال «فيديو قصير، أو تلك الوصفة المستحيلة، أو ذلك الخبر الغريب، يمكن أن يكون أحدها في الواقع طريقة لقول (أنا أفكر فيك) أو (أريد مشاركة شيء معك)»، متابعة: «لذا فإن نصيحتي ألا نسخر أو نردّ بتوبيخ، إذا قلنا لوالدتنا إنها ترسل لنا هراءً، أو لخالتنا إنها مُدمنة على هاتفها، فسنجعلها على الأرجح تشعر بالرفض وتتبنى موقفاً دفاعياً».

وشددت كويفيدو على أنه «يجب أن نتذكر أن الهدف ليس جعل شخص ما يتوقف عن التواصل، بل استعادة تواصل أكثر ثراءً وعمقاً، لأن تلقي 50 مقطع فيديو من شخص ما، لا يعني بالضرورة الشعور بأن هذا الشخص يرافقنا».

تجارب

يوجد على موقع «ريديت» موضوع بعنوان: «هل جميع آبائنا مدمنون على هواتفهم؟»، حيث يشارك العديد من المستخدمين تجاربهم.

ويقول أحد المستخدمين: «جاء والدي لزيارة عائلتي لبضعة أيام منذ ما يزيد قليلاً على عام، وأعتقد أن هاتفه كان في يده 90% من الوقت الذي قضاه هنا وهو مستيقظ»، ويضيف: «حتى عندما كان نائماً في غرفة الضيوف، كنت أسمع صوت هاتفه وهو يشغل مقاطع الفيديو بصوت عالٍ حتى استنفد شحنه، وكان الأمر مخيباً للآمال حقاً، لاسيما أنني كنت أعتقد أنه سيرغب في قضاء المزيد من الوقت مع أحفاده بدلاً من وضعهم أمام التلفاز ليجلس معهم، بينما يظل هو منشغلًا بهاتفه الذي كان موصولاً بالشاحن بشكل دائم حتى يحافظ على الشحن».

ويقول آخر: «والدي يراسل بلا توقف في مجموعة الدردشة العائلية مع أخواته، ولا يكتفي بمشاركة الصور»، مضيفاً: «الأشخاص أنفسهم الذين قالوا لي: لا تصدق كل ما تراه على التلفاز، يشاركون فعلياً صوراً مُنتجة بالذكاء الاصطناعي».

مكان مثالي

مرة أخرى، هذا ليس شيئاً لا يفعله الناس من جميع الأعمار، لكن إذا سمحت العلاقة بذلك، فهناك مجال لبعض التوعية، وفي ذلك، تقول كويفيدو: «أحياناً يكون هذا هو ترفيههم الصباحي، وإذا كان ذلك لا يمنعهم من القيام بأمور أخرى أكثر أهمية، فسأتغاضى عن الأمر، ومع ذلك، لماذا لا نذكر الكلفة البيئية للاستخدام المتكرر للذكاء الاصطناعي، أو، على سبيل المثال، نشير إلى أنه لا ينبغي تحميل صور القاصرين أو الأشخاص الآخرين دون موافقتهم، وبنوايا حسنة يتم تحميل الكثير من الصور العائلية على منصات الذكاء الاصطناعي».

ونظراً لسهولة إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أصبح موقع «فيس بوك»، المكان المثالي للحسابات التي تنشر محتوى يهدف إلى إثارة الفضول.

وتقول شخصية تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعى إيسي ديكسان، عبر مقطع فيديو قصير: «هل لديك لحظة من وقتك؟ لا أريد أن أزعجك، أعلم أنني مجرد لاعبة جمباز صغيرة غبية يبلغ طولها خمس أقدام وثلاث بوصات، لكن هل مازلت ستمنحني قلباً في التعليقات؟».

وقد حظي الفيديو بأكثر من 1500 تعليق، ويرد مستخدم قائلاً: «أنت لستِ لاعبة جمباز صغيرة غبية يبلغ طولها خمس أقدام، لا تقللي من شأن نفسك، اتبعي أحلامك واستمري في مسارك، كوني لطيفة مع الآخرين ولو لم يكونوا لطفاء معكِ؛ فهم يعلمونكِ كيف لا تكونين كذلك، ستكونين بخير».

عن «إل بايس»

«مستهلك الوقت»

في كتاب «عصر الإدمان: كيف أصبحت العادات السيئة تجارة رابحة»، الذي يتناول كيفية مقاومة الإغراءات التي تعيد برمجة الدماغ، يناقش الكاتب ديفيد كورترايت مصطلح «مستهلك الوقت»، الذي يُعرف بأنه شيء «مشوق ومسبب للإدمان، لكنه يمنعك من القيام بأمور أخرى مهمة، مثل العمل وكسب الرزق أو تناول الطعام أو رعاية أطفالك».

مثل السلوكيات الأخرى التي تؤدي إلى الإدمان، فإن «مستهلك الوقت» ظاهرة ذاتية الاستمرار، فإذا كان إهمال التزامات الحياة الواقعية يسبب التوتر، وكان الانغماس في العالم الافتراضي يولد الشعور بالوحدة والقلق والاكتئاب، فإن الحل يكمن في الهروب.

. بعض الدول سنّت قوانين تُعنى بوصول القاصرين إلى «مواقع التواصل»، غير أنه لا يوجد نقاش حتى الآن حول تقييد استخدام المسنين تلك المواقع.

الهاتف بديل لأنشطة الرفاهية في مرحلة الشيخوخة

الهاتف بالنسبة لكبار السن لم يعد نافذة على العالم بل أصبح العالم بأسره. أرشيفية

قالت مديرة العلاج في عيادة «ريكال»، ماريا كويفيدو، إن الشبكات الاجتماعية، شأنها شأن «ماكينات» القمار، توفر أيضاً حالات بديلة من خلال «اختصارات افتراضية» تفرض ثمناً من الوقت، وتؤدي إلى خسارة الإنجازات والرضا والصبر في الحياة الواقعية لمصلحة حياة افتراضية أخرى أكثر مباشرة.

وأوضحت كويفيدو لصحيفة «إل بايس» أن المشكلة تظهر عندما يتوقف الهاتف المحمول عن كونه نافذة على العالم ويصبح هو العالم بأسره، بحيث يحل محل الأنشطة الأخرى الأساسية للرفاهية في مرحلة الشيخوخة، مثل العلاقات الشخصية، والتمارين البدنية، والقراءة، والهوايات، والراحة. كما يمكن أن يؤدي إلى العزلة، ويعطل مواعيد النوم، ويزيد من مشاعر القلق أو عدم الارتياح.

وأضافت: «بالنسبة لكبار السن، يجب الانتباه إلى الاستبدال التدريجي للحياة الواقعية بالحياة الرقمية، حيث يجب أن تثري التكنولوجيا الحياة اليومية، لا أن تُفقرها. وهنا لا يتعلق الأمر بمصادرة هواتفهم، بل بضمان استمرارهم في التمتع بحياة تتجاوزها».

وفي سياق متصل، سأل الكاتب في مجلة «ذا أتلانتيك»، تشارلي وارزل، القراء عما إذا كان آباؤهم يعانون مشكلة إدمان الشاشات. وكتب قائلاً: «عادة ما تصور حالة الذعر بشأن وقت استخدام الشاشات الأطفال على أنهم عاجزون عن التصرف، وخاضعون تماماً لرحمة شركات التكنولوجيا التي يجب على البالغين التدخل للدفاع عنهم ضدها»، موضحاً: «لكن هناك نسخة من هذه المشكلة موجودة أيضاً في الطرف المقابل من الطيف العمري، فبدلاً من طفولة تعتمد على الهاتف، هناك تقاعد يعتمد على الهاتف».

وأضاف وارزل: «صحيح أننا لا ينبغي أن نفترض أن كبار السن قليلو المعرفة الرقمية، لكن هذا نظام يديره عمالقة التكنولوجيا الذين يكافئون من يتفاعل. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم وقت فراغ أكثر مما يستطيعون استغلاله، والذين ربما يعانون بالفعل العزلة أو مشكلات الصحة النفسية الأخرى، قد تكون الشاشة المتوهجة إغراء لا يقاوم».

وتقدم ماريا كويفيدو ملاحظة إيجابية: «يجب ألا نحول التكنولوجيا إلى عدو لكبار السن»، قائلة: «يمكن أن تكون الشبكات الاجتماعية أداة رائعة للحفاظ على الروابط ومحاربة الوحدة، طالما أنها لا تحل محل التواصل البشري. لا نريدهم أن يعيشوا حياة أقل تواصلاً، بل أن يكونوا متصلين بطريقة أكثر وعياً وصحة وإثراء».

الابتعاد عن الهواتف يولد شعوراً بالقلق

تحب المعلمة المتقاعدة، نانسي ريس، السعي وراء المعرفة، وقالت: «قبل أيام كنت أفكر في قطّتَي، حيث تنامان طوال الوقت، وكنت أتساءل: ما الذي تحلمان به؟ فقلت لنفسي: أعرف، يمكنني البحث عن ذلك عبر هاتفي».

وأشارت ريس إلى أنها تكره أن تقول كم من الوقت تمضي على هاتفها، لكنها أكدت أنها تمضي من خمس إلى ست ساعات يومياً.

وتعد ريس واحدة من عدد متزايد من الأميركيين المسنين، الذين يقضون نحو أربع ساعات يومياً على الأجهزة الرقمية.

وأجرى موقع «أديكشن ريزورس» استطلاعاً شمل 2000 شخص تراوح أعمارهم بين 59 و77 عاماً، حيث اعترف نصفهم بأنهم يتفقدون هواتفهم في غضون ساعة من استيقاظهم، فيما أعرب 40% منهم عن شعورهم بعدم الارتياح عند الابتعاد عن أجهزتهم.

وقالت المتخصصة في التواصل عبر الكمبيوتر بجامعة تشاتام، الدكتورة مونيكا ريوردان، إن «إحدى الركائز الأساسية للإدمان الرقمي، فكرة أننا نبدأ في الشعور بالقلق عندما لا تكون أجهزتنا معنا».

وأوضحت: «الهواتف أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا، ليس فقط للتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، بل لأمور مثل تذاكر الطيران والحجوزات والتسوق».

وتساءلت ريوردان: «كيف يمكنني مسح (الباركود) وشراء الأشياء من دون أن أتمكن من استخدام محفظة (أبل)؟»، مشيرة إلى أن الهواتف توفر قدراً كبيراً من الحرية، لكنها قد تجعل الشخص أسيراً لها أيضاً.