الجيش الألماني يتودّد للنساء بالورود والقرنفل في اليوم العالمي للمرأة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعتزم الجيش الألماني التودد للنساء في يوم المرأة العالمي بتوزيع الورود والقرنفل على نساء أمام بوابة «براندنبورغ» التاريخية بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة. وتتم فعالية الجيش الألماني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الجمعة الثامن من شهر مارس، تحت شعار: «نكافح من أجل الحرية والأمن والمساواة».

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، من المقرر إرسال إشارة من خلال هذه الفعالية للمساواة وتكافؤ الفرص الوظيفية للمرأة في الجيش الألماني.

وقالت كريستينا روتسي، متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية لشؤون التجنيد: «السؤال ليس عن (رجل) أم (امرأة)، وإنما هل أنت مستعد لخدمة بلدك؟ النساء يعملن في وظائفهن على نحو متماثل تماماً كالرجال». وبحسب بيانات وزارة الدفاع، كانت 260 امرأة فقط يخدمن في القوات قبل 30 عاماً، فيما بلغ عددهن حالياً نحو 22 ألفاً و100 سيدة.

وأضافت الوزارة أن الجيش الألماني يقف على قدم المساواة مع كثير من الشركات الألمانية في نسبة النساء اللائي يعملن به، والتي تبلغ حالياً 20% تقريباً من قواته العسكرية ووظائفه المدنية، لافتة إلى أن ثلث طلبات التقدم لوظائف الضباط بالجيش تأتي حالياً من نساء.