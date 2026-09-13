الوذمة الشحمية.. اضطراب دهني يصيب النساء بشكل شبه حصري

تعد الوذمة الشحمية اضطراباً مزمناً في توزيع الدهون يُصيب النساء بشكل شبه حصري، كما أورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وترجع الوذمة الشحمية إلى الأسباب الآتية:

- الاستعداد الوراثي: يُعد الميل للإصابة بهذا الاضطراب في توزيع الدهون وراثياً.

- التأثيرات الهرمونية: نظراً لأن المرض يصيب النساء بشكل شبه حصري، وعادةً ما يظهر أو يتفاقم خلال التغيرات الهرمونية كالبلوغ والحمل وانقطاع الطمث، فإن الهرمونات الأنثوية (خاصةً الإستروجين) تلعب دوراً كبيراً.

- اضطرابات الجهاز اللمفاوي: غالباً ما يكون هناك ضعف أو خلل في الأوعية اللمفاوية الصغيرة، ما يُعيق تصريف السوائل، ويؤدي إلى احتباسها في الأنسجة.

- التغيرات الوعائية: تُسهم زيادة هشاشة الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) في ظهور الكدمات السريعة والمميزة حتى مع أقل ضغط.

وتتمثل الأعراض المميزة للوذمة الشحمية في تراكم الدهون بشكل متناظر في الساقين، وأحياناً في الذراعين أيضاً، إضافة إلى الشعور بألم عند الضغط والشعور بالشد، وزيادة في احتمالية الإصابة بالكدمات.

وبالنسبة للعديد من المصابات، تؤدي هذه الأعراض إلى قيود في الحياة اليومية مثل صعوبة المشي أو الوقوف أو ممارسة النشاط البدني. وتشمل الخيارات العلاجية شفط الدهون، حيث تتم إزالة الأنسجة الدهنية جراحياً.