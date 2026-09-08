الكاميرات تغزو الأجهزة المنزلية.. من الفرن إلى غسالة الأطباق

تغزو الكاميرات الأجهزة المنزلية حالياً، وهو ما اتضح جلياً خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (IFA)، الذي يختتم اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الألمانية برلين.

وعرضت شركة سيمنز الألمانية فرنها الذكي الجديد المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي (IQ700). وبفضل الكاميرا الداخلية أصبح بإمكان الفرن الآن التعرف على أكثر من مجرد الأطباق الكلاسيكية المعروفة كالبيتزا؛ إذ يمكن للفرن الآن أيضاً التعرف على «أطباق خاصة مميزة»، كما تُسميها «سيمنز».

ويمكن للفرن تصوير الطبق الخاص من البطاطس والسلمون والخضار والجبن وحتى كعكة الجبن وحفظها ضمن المفضلة، مع طريقة التحضير (البرنامج ودرجة الحرارة ووقت الخبز).

وكل ما على المستخدم فعله هو وضع الأطباق المحفوظة، كالكعك واليخنات وغيرها، في الفرن، ثم إعطاء الفرن إشارة «موافق» لبدء التشغيل، وتركه يقوم بعمله.

ولا يتوقف الأمر عند الأفران؛ فغسالة الأطباق تلتقط الآن صوراً للأطباق المتسخة بداخلها في كل مرة تُغلق فيها؛ فعلى سبيل المثال تستخدم غسالة الأطباق (G8 Diamond) من شركة «ميله» الألمانية هذه الصور لتحديد الأطباق والأواني والأكواب الجاهزة للتنظيف، وتُعدّل عملية الغسيل وفقاً لذلك.

ويعني هذا تحديداً توزيع الكمية المناسبة من حبيبات التنظيف والتحكم في تجفيف الهواء الساخن، وكذلك ضمان خروج علبة طعام بلاستيكية من الغسالة دون أي تسريبات مزعجة، وبالطبع بدء دورة الغسيل في الوقت المناسب.

ويمكن لمستخدمي تطبيق غسالة الأطباق ضبط تفضيلاتهم؛ فعلى سبيل المثال يمكنهم تحديد أن تبدأ الغسالة بالعمل دائماً عندما تكون ممتلئة بنسبة 60% أو 80% أو 90%، ولكن ليس قبل الساعة الثامنة مساء أو يُفضّل أن يكون ذلك خلال النهار فقط.

كما يُمكن ربط وقت البدء بالطاقة المُتاحة من نظام الطاقة الشمسية المنزلي.