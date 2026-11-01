نصيحة ألمانية لتقوية جهاز المناعة قبل الشتاء: عليكم بفيتامين C والزنك

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن فيتامين C والزنك يعملان على تقوية جهاز المناعة خلال فصلي الخريف والشتاء، إذ يمكن إمداد الجسم بهما من خلال تناول الأغذية الغنية بهما.

وأوضحت أن الكمية اليومية المُوصى بها من فيتامين C تتراوح بين 95 ملج (للنساء) و110 ملج (للرجال)، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للفيتامين تتمثل في الفواكه الحمضية (البرتقال واليوسفي والليمون) والجوافة والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي والسبانخ والكرنب.

وتبلغ الكمية اليومية المُوصى بها من الزنك تتراوح بين 7 ملج (للنساء) و11 ملج (للرجال)، وتتمثل مصادره الغذائية في البيض ولحم البقر وجنين القمح ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى البقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.

وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية، ولكن تحت إشراف الطبيب.

وتتمثل أعراض نقص فيتامين C بالجسم في التعب والإرهاق المستمرين وارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى وآلام المفاصل والأطراف والعضلات غير المبررة وسرعة الاستثارة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع.

أما أعراض نقص الزنك بالجسم فتتمثل في جفاف الجلد واحمراره وظهور قشور عليه وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى بطء تماثل الجروح للشفاء.