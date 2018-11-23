شخصيات صينية شهيرة تهاجم دار أزياء «دولتشي آند غابانا» الإيطالية

المصدر: بكين - د.ب.أ

شنّت شخصيات صينية شهيرة هجوماً عنيفاً على دار أزياء «دولتشي آند غابانا» الإيطالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار تداعيات التعليقات العنصرية المنسوبة للمصمّم «ستيفانو غابانا» ضد الصين.

ونشرت شخصيات صينية شهيرة، مثل الممثلة «شانج زيكي» المعروفة بدورها في فيلم «التنين الخفي»، والممثلة «لي بينج بينج»، والمغنية «كاري وانج»، بيانات تتسم بالوطنية انتقدن فيها الدار الإيطالية عبر حساباتهن الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو».

وكتبت «وانج» على حسابها أنها ألغت تعاونها مع شركة الأزياء الإيطالية، مضيفة أن «أساس التعاون هو التعامل المتكافئ والاحترام المتبادل واحترام كل منا لثقافة الآخر وتاريخه. لا يمكن انتهاك حرمة الوطن الأم، فالوطن فوق كل شيء».

واعتذر المصمم الإيطالي ودار الأزياء التابعة له عن الأذى الذي سببته التصريحات، لكنه قال إن قراصنة استطاعوا اختراق موقعه، ونشروا هذه التعليقات دون إرادته.

وقالت دار الأزياء الإيطالية، في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «نأسف بشدة للأذى الذي سببته هذه المنشورات والتعليقات والرسائل المباشرة غير الموثقة. نحن نكنّ كل الاحترام للصين ولشعب الصين».

يذكر أن التعليقات المسيئة للصين، انطوت على التقليل من الثقافة الصينية.