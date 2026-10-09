هاتف بشاشة خلفية يزن 214 غراماً

كشفت شركة «هونر» عن هاتفها الذكي «X5ds» الجديد، الذي يمتاز بشاشة «LCD» خلفية بحجم 2.01 بوصة وبدقة وضوح 240 × 296 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الثانية تتيح للمستخدم إمكانية التقاط صور «سيلفي» بالكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميغابيكسل بدلاً من الكاميرا الأمامية بدقة خمسة ميغابيكسل بمجرد النقر عليها، كما تعرض الشاشة إشعارات المكالمات وأزرار التحكم في تشغيل الوسائط.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بشاشة أمامية بحجم 6.78 بوصات وبدقة وضوح تبلغ 720 × 1576 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يصل إلى 120 هرتز، بينما تصل شدة السطوع النموذجية إلى 600 نيت.

وتم تزويد الهاتف، الذي يزن نحو 214 غراماً، بمعالج «Unisoc T610» ثماني الأنوية بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» بسعة أربعة غيغابايت، إضافة إلى أربعة غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية من الذاكرة الداخلية، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف على منفذ مخصص لبطاقة «microSD» في درج البطاقات الثلاثي، مع دعم بطاقات ذاكرة بسعة تصل إلى واحد تيرابايت من دون الحاجة إلى استخدام منفذ بطاقة «SIM».