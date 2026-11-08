«راوتر» جديد على شكل كتاب

طرحت شركة هواوي جهاز راوتر جديداً يمتاز بتصميم فريد؛ إذ يأتي على شكل كتاب، بينما يتم تثبيت الغطاء الخلفي على الهيكل بواسطة مغناطيس.

وأوضحت الشركة الصينية أن التصميم يتيح للمستخدم تغيير مظهر راوتر Router X2 Pro لاحقاً؛ إذ توفر أغطية خلفية بألوان تشمل البني والأخضر والأبيض، إضافة إلى خيار يحاكي مظهر الخشب.

ويفتح التصميم الباب أمام المستخدمين للإبداع الشخصي؛ حيث يمكنهم تصميم أغطية خاصة بهم أو تلوينها، ما يُضفي لمسة شخصية على الجهاز.

ويمكن للجهاز الاتصال عبر تقنية بلوتوث بتطبيق مخصص على الهواتف.