طابعة صور «جوالة» بدقة عالية

أطلقت شركة «جودوكس» (Godox) الصينية طابعة الصور «P100» «الجوالة» الجديدة بوزن 320 غراماً، وأوضحت الشركة أن الطابعة الجديدة الصغيرة الحجم تعتمد على رأس طباعة حراري فيه 1256 عنصر تسخين، فيما تصل دقة الألوان إلى 16.7 مليون لون بدقة 300 نقطة في البوصة، وأكدت الشركة الصينية أن عملية الطباعة بتقنية «التسامي الحراري» توفر دقة ألوان أعلى من طابعات الزنك، لكنها تتطلب نوعاً خاصاً من الورق والشريط، مشيرة إلى أنه يتم تغليف كل صورة تلقائياً بواسطة غشاء شفاف لحمايتها من الماء والغبار والتلف الناتج عن الاستخدام اليومي. وتتصل طابعة الصور «P100» بالهواتف الذكية المتوافقة عن طريق تقنية «بلوتوث» مع دعم تقنية «NFC».