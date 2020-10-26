المملكة المتحدة تعتزم خفض فترة العزل الذاتي إلى أسبوع

المصدر: لندن - د.ب.أ

نقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم إن المملكة المتحدة تعتزم خفض فترة العزل الذاتي، لتقتصر على أسبوع واحد فقط بالنسبة للأشخاص المخالطين الذين يعيشون مع مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لتشجيع المزيد من المواطنين على اتباع القواعد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن القواعد الجديدة، التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، ستخفض فترة العزل لتصل إلى 10 أيام حداً أقصى، على أن تكون الفترة المفضلة هي أسبوع واحد.

وتفرض المملكة المتحدة حالياً، على أولئك الذين تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض، عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) في حال عدم الامتثال للقواعد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 857 ألفاً و43 حالة حتى أمس، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس، إلى 44 ألفاً و835 حالة.

وكان الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، تظاهروا أول من أمس، احتجاجاً على إجراءات مواجهة «كورونا»، واشتبك عدد منهم مع الشرطة.

غرامة عدم الامتثال للقواعد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

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