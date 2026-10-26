كين يتصدر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

يتصدر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، قبل الحفل المقررة إقامته، اليوم، في مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن، للمرة الأولى في تاريخ الجائزة التي اعتادت أن تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. وقدم كين موسماً استثنائياً مع بايرن ميونيخ، سجل خلاله 73 هدفاً في مختلف المسابقات مع النادي والمنتخب، كما توج بلقب الدوري الألماني، وحصل على جائزة هداف المسابقة، وفاز بكأس ألمانيا، وتصدر قائمة هدافيها، ولن تكون المنافسة سهلة، في ظل الموسم القوي الذي قدمه لامين يامال مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وكيليان مبابي مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.