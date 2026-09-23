أرسنال وأرتيتا يتفقان على تمديد العقد

توصل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لاتفاق بشأن عقد جديد ومحسن مع النادي اللندني، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وينتهي العقد الحالي لأرتيتا بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات حول عقد جديد كانت جارية معه منذ أشهر عدة. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أفادت أمس، أن أرتيتا توصل لاتفاق نهائي مع فريق (المدفعجية) لتمديد بقائه في النادي.

ووفقاً لتقرير بي بي سي، سيتضمن العقد الجديد زيادة كبيرة في الراتب مقارنة بما يتقاضاه أرتيتا حالياً، وهو 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، إضافة إلى 5 ملايين أخرى حوافز ومكافآت.