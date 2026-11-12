كين يستعد لصناعة التاريخ من جديد مع إنجلترا

يستعد النجم المخضرم، هاري كين، ليصبح أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للرجال، حيث يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 126 مع كرواتيا، اليوم .

وأصبح منتخب إنجلترا على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأمم، حيث يوجد حالياً في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة في المستوى الأول في المسابقة القارية، برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إسبانيا المتصدر الذي ضمن تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، ويبتعد منتخب إنجلترا بفارق ست نقاط عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب التشيك في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.