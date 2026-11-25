د ب أ - تل أبيب

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي اندلعت في أعقابه.

وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست أوريت فرش هكوهين، من حزب يشار مع رئيس الحزب جادي آيزنكوت، وينص على أن تتولى اللجنة التحقيق في أحداث الهجوم ومجريات الحرب، خلال الفترة الممتدة من انتهاء عملية “الجرف الصامد” عام 2014 وحتى استعادة جثمان آخر مختطف إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، وفق ما أوردته قناة “آي 24نيوز” الإسرائيلية بموقعها على الانترنت، اليوم الأربعاء.

وقال الحزب إن تشكيل لجنة التحقيق يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه عائلات القتلى وجميع المواطنين الإسرائيليين، بهدف كشف الحقيقة واستخلاص العبر من الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأعقبته، مؤكداً عزمه مواصلة العمل حتى إقامة اللجنة فعليا.

ويأتي التصويت في ظل استمرار الخلاف السياسي داخل إسرائيل بشأن آلية التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، والجهة التي ينبغي أن تتولى تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الهجوم وإدارة الحرب.