طلب ماوريسيو بوتشيتينو «منحه الوقت» لإعادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح النادي المهيمن في المدينة مجدداً.

ومن المقرر أن يتولى بوتشيتينو قيادة مانشستر يونايتد، للمرة الأولى، في المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ملعب «آنفيلد»، وذلك بعد تعيينه خلفاً لمايكل كاريك.

وفي استوديو شبكة «تي إن تي سبورتس» الأميركية، قال له داماركوس بيزلي، الذي سبق له اللعب مع مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، «إن مدينة مانشستر زرقاء، وستظل دائماً زرقاء»، فرد عليه بوتشيتينو قائلاً: «سترون، امنحوني الوقت»، وأضاف المدرب الأرجنتيني في تصريحاته: «إنه تحدٍّ كبير، لكنه في الوقت ذاته يمنحك ذلك الأدرينالين الذي تطمح إلى الشعور به»، وأوضح: «ينبغي علينا أن نستخدم المنطق السليم، نحن ندرك أن الوضع الحالي لا يليق بنادٍ بحجم مانشستر يونايتد، خصوصاً أن لديه قاعدة جماهيرية مذهلة».

وينتقل بوتشيتينو إلى ملعب «أولد ترافورد» بعد أن قاد المنتخب الأميركي للتأهل لدور الـ16 في كأس العالم الذي أُقيم هذا العام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشدد بوتشيتينو في تصريحاته: «العقلية السائدة هي التعلم من الجميع، يجب أن تمتلك عقلية منفتحة، لأن اللاعبين يمكنهم تعليمنا أشياء جديدة كل يوم، فنحن الآن كطاقم تدريبي أصبحنا أفضل بكثير».

واختتم مدرب مانشستر يونايتد الجديد حديثه قائلاً: «كرة القدم تعتمد على الموقف والنهج المتبع، كما أنها تتعلق بالترابط والمشاعر والتواصل».

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يوجد حالياً في المركز الـ18 (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد ثماني نقاط، عقب تحقيقه فوزاً وحيداً مقابل خمسة تعادلات، وأربع هزائم، علماً بأن هذه هي الانطلاقة الأسوأ للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في المسابقة العريقة منذ عام 1986.