الدوريات الأوروبية الكبرى تدعو لإصلاح «فيفا»

طالبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وثلاث روابط دوري أوروبية كبرى أخرى بإصلاح نظام الحوكمة في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويأتي ذلك في أعقاب فشل خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لبيع حصص في بطولة كأس العالم.

واتهم بيان مشترك، صادر بالتعاون مع روابط الدوري في كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، رئيس «فيفا» بالترويج النشط لـ«أفكار استغلالية بدلاً من الحماية منها».

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أغنى بطولة دوري لكرة القدم وأكثرها شعبية، لذا فإن تعاونه مع روابط الدوري الأوروبية الرائدة الأخرى يزيد من الضغوط المتنامية على إنفانتينو، الذي يعتزم الترشح لإعادة انتخابه رئيساً لـ«فيفا»، رغم فقدانه دعم العديد من الاتحادات الوطنية، بسبب خطته المثيرة للجدل لبيع حقوق أرباح كأس العالم عبر شركة تجارية تابعة.

وجاء في البيان: «لقد تعرضت الأسس الراسخة لكرة القدم، في السنوات الأخيرة، للتهديد بسبب مشكلة جوهرية تتعلق بالحوكمة».

وأشار البيان إلى أن كرة القدم «تعرّضت لواحدة من كبرى حالات إساءة استخدام السلطة في تاريخ (فيفا)».