«الأوديسة» يصبح أعلى أفلام «يونيفرسال» تحقيقاً للإيرادات

تجاوز فيلم «ذا أوديسي» (الأوديسة) فيلم «جوراسيك وورلد»، ليصبح أعلى أفلام شركة «يونيفرسال بيكتشرز» تحقيقاً للإيرادات، وذلك بعد أشهر فقط من بدء عرضه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن إيرادات الفيلم، الذي حصل على إشادات قوية من النقاد، تجاوزت 1.677 مليار دولار في أنحاء العالم، متفوقاً على فيلم «جوراسيك وورلد» ليصبح أعلى أفلام يونيفرسال بيكتشرز تحقيقاً للإيرادات حتى الآن.

وحصد «جوراسيك وورلد»، الذي يقوم ببطولته كريس برات وبروس دالاس هوارد، نحو 1.671 مليار دولار عالمياً خلال فترة عرضه، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات «ذا أوديسي» إلى 1.685 مليار دولار عالمياً بحلول نهاية الأسبوع، ليصبح الفيلم الـ12 الأعلى إيراداً على الإطلاق والفيلم صاحب ثالث أعلى إيرادات من دون أن يكون ضمن سلسلة أفلام سينمائية.

ويعد «ذا أوديسي» أعلى أفلام المخرج كريستوفر نولان تحقيقاً للإيرادات، حيث حصد أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر عالمياً خلال أقل من شهر من عرضه.