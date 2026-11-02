ملك بريطانيا يتمسك بنهجه العائلي.. رغم تراجع شعبيته

يبدي ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، ثقة تامة بأسلوب إدارته للملف العائلي، رغم الأوقات المضطربة التي تشهدها العائلة المالكة جراء ابتعاد بعض أعضائها عن المهام الرسمية.

وأثبتت العودة المفاجئة لدوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة أنها مثيرة للجدل، ويعزو بعض المحللين التراجع في نسبة التقييم الإيجابي للملك، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف»، إلى طريقة تعامله مع الزوجين.

وسئل مساعد بارز في القصر عما إذا كان تشارلز وفريقه واثقين من أن نهجه تجاه الشؤون العائلية هو النهج الصحيح، من حيث اتجاهات الرأي العام نحو مؤسسة العرش، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، فأجاب: «نعم، ولهذا السبب تحديداً يتخذ خطواته الحالية والسابقة»، وتجدد الخلاف العلني حول الوضع الرسمي للأمير هاري وميغان، بعد أسابيع من عودتهما، في أواخر أغسطس الماضي، إثر رسالة وجهت إلى جهات حكومية بتفويض ملكي، تؤكد أن دوق ودوقة ساسكس يظلان «مواطنين عاديين».

وأظهر استطلاع حديث ليوغوف، شمل 2116 شخصاً، أن ما يقرب من 58% منهم لديهم رأي إيجابي تجاه تشارلز، بانخفاض 4% منذ استطلاع مماثل في الصيف، وهو أدنى مستوى له منذ اعتلائه العرش.