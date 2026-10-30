ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل مانشستر سيتي بكأس الرابطة

أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، بأداء حارس مرمى الفريق، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، بعد مستواه الرائع في ركلات الترجيح التي قادت الفريق السماوي لفوز دراماتيكي على برايتون، في الدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وعوض مانشستر سيتي تأخره مرتين في مواجهة حماسية على ملعب «الاتحاد»، انتهت بالتعادل 2/2 بعد 90 دقيقة، لتبدأ دراما ركلات الترجيح، وعندما تصدى حارس مرمى برايتون لركلة ماتيو كوفاسيتش الثالثة لسيتي، انتقلت الأفضلية فجأة إلى الفريق الملقب بـ«طيور النورس»، لكن رولي، الذي خاض مشاركته الثانية فقط مع مانشستر سيتي، قدم تصديين مذهلين متتاليين أمام ياسين العياري ثم لويس دانك ليحسم الفوز بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح لمصلحة فريق ماريسكا.

وكانت مكافأة مانشستر سيتي هي التأهل لمواجهة برادفورد على أرضه في دور الثمانية، حيث يرى المدرب أن هذا الأداء هو أقل ما يستحقه رولي، رغم تأكيده أن حارس المرمى الأساسي الإيطالي جيانلويجي دوناروما سيتولى حراسة المرمى في مواجهة برايتون أيضاً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غداً.

وقال ماريسكا: «بعيداً عن ركلات الترجيح، كان أداء رولي بشكل عام جيداً جداً، ولم تكن المباراة سهلة لأنهم يتبعون أسلوب رجل لرجل وبشراسة عالية».

وأضاف المدرب الإيطالي «في الشوط الأول اعتمدنا على الكرات الطويلة نحو فلويد، وفي الشوط الثاني لعبنا على الأرض، كما قدم تصدياً رائعاً خلال اللقاء، لقد كان ممتازاً بحق».

وأوضح ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، أن الفريق لم يتدرب خصوصاً على ركلات الترجيح منذ توليه المسؤولية قبل تحقيق هذه النتيجة، حيث قال «منذ أن جئت إلى هنا، لم نتدرب عليها مطلقاً».

واختتم ماريسكا حديثه، قائلاً «جميعهم يسددون بشكل جيد، لكن الغريب أن اللاعب الذي سجل خلال المباراة (كوفاسيتش) هو من أهدر ركلة الترجيح، أنا سعيد بالطريقة التي خططنا بها للمباراة، وبالتدوير، وسعيد جداً بأداء اللاعبين داخل الملعب».