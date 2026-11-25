رويترز

أعلنت لجنة ‌الاتصالات الاتحادية ​الأميركية اليوم الأربعاء أنها سمحت لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بنشر مليون قمر صناعي لمراكز البيانات ‌في الفضاء.

وكانت سبيس إكس طلبت ‌في وقت سابق ‌من هذا ‌العام الحصول ‌على إذن لنشر ما يصل ​إلى ‌مليون ​وحدة حوسبة في المدار لمعالجة كميات ​هائلة من البيانات التي ستُسخدم على الأرض. وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية أنها وافقت على مجموعة الأقمار الصناعية ”ستارمايند“ التابعة لسبيس إكس ‌للمساعدة في تلبية الطلب ​المتزايد سريعا على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.