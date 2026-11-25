بوغوتا - د ب أ

حررت الشرطة الكولومبية جميع الرهائن الذين احتجزوا لمدة 16 ساعة داخل متجر، دون أن يصابوا بأذى، حسبما قالت السلطات اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبريلا، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن تمكنت من تحرير جميع الرهائن داخل متجر في مدينة قرطاجنة، شمالي البلاد، والتي تعد وجهة شهيرة للسياح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال دي لا إسبريلا، الذي توجه إلى قرطاجنة مساء أمس الثلاثاء للإشراف على عملية الشرطة والجيش المشتركة إن العملية “تمت على أكمل وجه” وكانت “ناجحة تماما”.

وذكر الجيش، اليوم الأربعاء، أن مسلحين احتجزوا أكثر من 50 شخصا كرهائن صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب محاولة فاشلة لسرقة شاحنة مصفحة لنقل الأموال.

وقال دي لا إسبريلا “لقي أحد المجرمين حتفه. وقد أتيحت لهم الفرصة للاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، لكنهم رفضوا، لذا اتخذنا إجراء حاسما”.

وبعدما أحبطت الشرطة السرقة، دخل المسلحون إلى متجر إيكستو في منطقة لا كاستيلانا واحتجزوا أشخاصا كرهائن.

وأفادت إذاعة كاراكول بأن المسلحين طالبوا بالحصول على 7 مليارات بيسو (1.9 مليون دولار) مقابل الإفراج عن الرهائن.

وأمهل دي لا إسبريلا المسلحين الساعة الثانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء للإفراج عن الرهائن المتبقين، ولكن لم يتم الإفراج عن الرهائن حتى بعد مرور الموعد النهائي، حسبما ذكرت صحيفة ال تيمبو.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن القوات الشرطية الخاصة اقتحمت المتجر وقامت بتأمين المبنى.

وشاركت قوات الشرطة والبحرية والقوات الخاصة في العملية، وقامت السلطات بتطويق منطقة واسعة حول المتجر.