الكويت.. حظر تجول شامل بدءاً من الغد وحتى آخر مايو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، بداية من الرابعة من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو أيار الجاري.

وأعلنت الحكومة الكويتية أن الحظر الشامل يمثل "المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا، قبل العودة إلى الحياة تدريجيًا".

أشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى ن القرار يأتي ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عبر حسابه في تويتر، أن السلطات الصحية هي من أوصت باتخاذ القرار.

من جهته أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحظر الشامل "يمثل المرحلة الأخيرة من الإجراءات الحكومية بخصوص احتواء كورونا"، لافتًا إلى أنه سيستمر حتى ما بعد عيد الفطر.

أضاف إن الحياة ستبدأ في العودة إلى طبيعتها تدريجيًا بعد انتهائه، حيث ستكون السلطات الصحية قد انتهت من إجراءاتها الصحية بخصوص الفيروس.

أما وزير الصحة الكويتي باسل الصباح فاعتبر أنه "سيكون هناك انفتاح تدريجي للحياة، بعد انتهاء الحظر الشامل". وأكد وزير التجارة الكويتي خالد الروضان أن المخزون الاستراتيجي "متوافر، ويكفي لمدة طويلة"، مشددًا على أن الحكومة "لن تسمح بأن تتحوّل الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية".

لفت إلى أن خدمة حجز المواعيد الإلكترونية للتسوق في الجمعيات، "ستستمر في العمل، على أن يتم السماح لكل شخص التسوق في الجمعيات مرة كل 6 أيام".

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