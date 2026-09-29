الأزمات تحاصر الكويت قبل مواجهة عُمان.. إصابة محسن فلاح ووعكة للرشيدي

تلقى منتخب الكويت ضربة جديدة قبل مواجهة عُمان، اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما أعلن الجهاز الطبي إصابة اللاعب محسن فلاح بتمزق جزئي في رأس العضلة الخلفية.

وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب الكويتي أن رئيس الجهاز الطبي في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الدكتور عبدالمجيد البنّاي، أكد أن الفحوصات اللازمة التي خضع لها اللاعب كشفت عن الإصابة، ليغادر إلى مستشفى سبيتار في دولة قطر لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

كما تعرض حارس المنتخب خالد الرشيدي لوعكة صحية بسيطة، ويخضع حاليًا للمتابعة من قبل الجهاز الطبي.

وتزيد الإصابات من متاعب المنتخب الكويتي قبل مباراته الأخيرة في البطولة، بعدما فقد فرصة المنافسة على التأهل عقب خسارته في أول جولتين، أمام السعودية ثم العراق بنتيجة 3-2.

ويلتقي «الأزرق» مع منتخب عُمان اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة، ساعيًا إلى إنهاء مشاركته في «خليجي 27» بنتيجة إيجابية بعد الخروج المبكر من المنافسة.