أكدت جريدة عُمان منع لعبة "GTA 6" في السلطنة، بناء على تعميم "لم تحدد مصدره" بسبب وجود مشاهد غير لائقة في اللعبة.

وقالت عبر حسابها على منصة "إنستغرام" إن التعميم حذر من اللعبة المتوفرة على "بلايستيشن" و"إكس بوكس"، مشيراً إلى أن محتواها يتضمن مشاهد وسلوكيات تتنافى تماما مع القيم الدينية والمجتمعية، كما تضر بالصحة النفسية والتربوية للشباب.

وأضافت أن التعميم دعا أولياء الأمور إلى تفعيل الرقابة الأسرية ومتابعة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها أبناؤهم بصورة دورية، وحذف اللعبة فور وجودها، مع توعية الأبناء بمخاطر هذه المحتويات.

فيما حذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية البحرينية، من بعض المحتويات التي تتضمنها لعبة "GTA 6"، مشيرة إلى احتوائها على مشاهد خادشة للحياء ومحتوى غير أخلاقي، إلى جانب مستويات من العنف الشديد.

ودعت أولياء الأمور إلى عدم الانخداع بالمظهر الترفيهي للعبة أو شهرتها، وضرورة متابعة الألعاب التي يستخدمها أطفالهم، والاطلاع على محتواها وتصنيفها العمري قبل السماح لهم بممارستها.

وأكدت أن حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم تبدأ بوعي أولياء الأمور وحرصهم على المتابعة والرقابة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أهمية مراعاة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية ومتابعة محتواها والحوار مع الأبناء ومشاركتهم اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم.

وشددت عبر حسابها على "إكس" على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية والمشاهد التي قد لا تتناسب مع أعمارهم، مؤكدة أن التصنيف العمري يساعد أولياء الأمور على اختيار الألعاب الملائمة لأبنائهم.

وأوضحت أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها مناسبة للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من التصنيف العمري لكل لعبة قبل السماح لأبنائهم باستخدامها، والانتباه إلى محتواها وما قد تتضمنه من مشاهد غير مناسبة.

وأشارت إلى أهمية التواصل المستمر مع الأبناء ومناقشتهم بهدوء، وتوضيح الأسباب التي تجعل بعض الألعاب غير ملائمة لأعمارهم، بدلاً من الاكتفاء بمنعهم من استخدامها دون تفسير.

ودعت الوزارة الأسر إلى مشاركة أبنائها في البحث عن ألعاب بديلة تتناسب مع أعمارهم، مؤكدة أن قرب الوالدين من أبنائهم ومتابعتهم المستمرة يمثلان ركيزة أساسية لحمايتهم.