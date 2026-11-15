الشامي يعلن تعليق نشاطه الفني لأسباب صحية وخاصة ويكشف محطته الأخيرة قبل الغياب

أثار الفنان السوري "الشامي" موجة واسعة من القلق والتساؤلات في الأوساط الفنية وبين جمهوره في العالم العربي، إثر إعلانه المفاجئ عن قراره الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة غير محددة، مرجعاً هذه الخطوة إلى ظروف صحية وأخرى خاصة تحفظ عن كشف تفاصيلها، قبل أن يعود ليوضح أن الأمر لا يتعدى كونه استراحة مؤقتة لإعادة ترتيب أوراقه.

وكشف الشامي عبر سلسلة منشورات على خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، أن قرار التوقف سيدخل حيز التنفيذ فور انتهائه من التزاماته الفنية المبرمجة؛ وفي مقدمتها إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "هوية"، إلى جانب إحياء حفلين غنائيين في كل من الكويت والعاصمة اللبنانية بيروت، والتي ستكون محطته الختامية قبل بدء فترة الغياب.

وأمام تصاعد التكهنات وموجة القلق التي أحدثها إعلانه الأول، عاد الشامي سريعاً برسالة ثانية لطمأنة محبيه وحسم الجدل حول شائعات اعتزاله، مؤكداً أنه يحتاج فقط إلى استراحة بعيداً عن الضغوط لاستعادة توازنه وتحضير أعمال فنية جديدة. وكتب بأسلوبه العفوي: "يا جماعة رايح آخد بريك وراجع، وبهل فترة بحضركم لألبوم جديد وقصص جديدة، وبصلح الأشيا الخربانة فيني"، مضيفاً في دعابة لتخفيف حدة التوتر: "مش رايح للحرب بلا دراما إنت وياه".

واختتم الفنان السوري رسائله بالتأكيد على استمرار تواصله مع جمهوره خلال فترة التوقف، واعداً إياهم بلقاء قريب في محطاته الفنية المقبلة بالقول: "نطروني لأنو قاعد ع قلبكم وقلبهم، وأصلاً في ألبوم وحفلتين جايين بشوفكم فيهم".