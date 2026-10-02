"الطيران المدني" في الكويت تؤكد استمرار تعليق رحلات الترانزيت حتى إشعار آخر

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إن ما يتردد بشأن فتح عمليات الترانزيت في مطار الكويت الدولي غير دقيق وإن القرار لا يزال ساريا حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم "الطيران المدني" عبدالله الراجحي لـوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الهيئة لم تنسق مع أي شركة طيران بشأن استئناف أو فتح عمليات الترانزيت.

وذكر أن القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن لا تزال سارية منذ بداية الاعتداءات الآثمة في المنطقة حرصاً من الهيئة على أعلى معايير أمن وسلامة الركاب والطائرات والمطارات في ظل الأحداث والتطورات والأوضاع الأمنية الراهنة بالمنطقة.