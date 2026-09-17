عبدالله حمد: سيناريو خيالي «غير متوقع» للوحدة أمام الكويت

وصف لاعب وسط الوحدة عبدالله حمد الفوز على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 3-2، أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2، على استاد آل نهيان في أبوظبي بـ«الخيالي»، بعدما قلب «العنابي» تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين بهدف ثالث في الوقت القاتل، ليحصد «العنابي» ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره القاري.

وقال حمد لـ«الإمارات اليوم»: «السيناريو كان خيالياً ولم نتوقعه.. بدأنا المباراة بشكل صعب خصوصاً أننا تلقينا هدفين في أول ثماني دقائق، ولكننا رغم ذلك تماسكنا وقدمنا أداءً قتالياً ساعدنا في العودة إلى اللقاء مجدداً».

وأوضح: «توقيت الهدف الأول ساعدنا كثيراً، ونهدي هذا الفوز الثمين في انطلاقة مشوار البطولة الآسيوية إلى جمهورنا الذي ساندنا، ونعده بالأفضل في المباريات المقبلة».

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما سُجلت ثلاثة أهداف خلال أول 23 دقيقة، حيث تقدم الكويت في الدقيقة الخامسة عن طريق طه الخنيسي، الذي حول برأسه ركلة حرة مباشرة نفذها عمر عبدالفتاح إلى داخل المرمى.

وعزز الفريق الكويتي تقدمه في الدقيقة الثامنة بعدما أرسل عمر عبدالفتاح كرة عرضية ارتدت من دفاع الوحدة، لتصل إلى عمر غونزاليس الذي سددها مباشرة في الشباك.

وقلص موسى ديارا الفارق للوحدة في الدقيقة 23، مستفيداً من عرضية أدم شرين، ليعيد «العنابي» إلى أجواء المباراة.

وبدأ الوحدة الشوط الثاني بضغط هجومي بحثاً عن التعادل، وكاد عبدالله حمد يهز الشباك في الدقيقة 50 بتسديدة قوية تصدى لها حارس الكويت، قبل أن يتابعها علاء زهير، لكن الحارس تألق وأنقذ مرماه مجدداً.

وبعد دقيقتين انفرد عبدالله حمد وسدد كرة ارتدت من القائم، لتصل إلى أدم شرين الذي تابعها بتسديدة، لكن سعود الهوشان واصل تألقه وتصدى للكرة. وتلقى الكويت ضربة قوية في الدقيقة 60 بعد طرد محمد المرهون إثر عرقلته عمر خريبين، ليستفيد الوحدة من النقص العددي، ومن التغييرات التي أجراها مدربه بريكليس تشاموسكا، ليواصل ضغطه بحثاً عن العودة. وأثمر الضغط الوحداوي عن هدف التعادل في الدقيقة 87، عندما نفذ البديل غاستون سواريز ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها ريفاس وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أكمل «العنابي» عودته التاريخية، بعدما أحرز بنتيكي الهدف الثالث، ليقلب الوحدة تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2.