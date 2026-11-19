رصد مستخدمون في ثمانية دول عدم توفر لعبة " GTA 6" في متاجر بلايستيشن، دون إعلان رسمي من تلك الدول عن حظر اللعبة.

ولم تظهر اللعبة بمتاجر بلايستيشن في: قطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، ولبنان، وطاجكستان، وروسيا، والصين.

وكانت هذه الدول الثمانية مستثناة من الطلب المسبق للعبة.

ولا تتوفر اللعبة في روسيا نتيجة توقف متجر بلاي ستيشن منذ عام 2022، وفي الصين بسبب عدم موافقة السلطات على الألعاب الأجنبية، فيما لا توجد معلومات رسمية عن سبب عدم توفرها في الدول الأخرى.