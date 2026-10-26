الكويت: الإعدام لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران و"حزب الله" ومحاولة اغتيال رموز وقيادات بينهم فهد اليوسف

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، بالإعدام بحق ثلاثة متهمين، في قضية التخابر مع حزب الله اللبناني المحظور والتخطيط لاغتيال رموز وقيادات الدولة، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، كما قضت بحبس 8 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمين، تهم التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني المحظور، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والتخطيط لاغتيال رموز وقيادات الدولة، إلى جانب الانضمام إلى جماعة محظورة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما وجهت النيابة تهمة الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ العملية وإشاعة الذعر، فيما أسندت إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكينهم من تنفيذ مخططهم، وفقاً لما ورد في التحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين حاولوا النيل من أمن البلاد، وبث الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على صون الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، ذلك أن أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره، وإن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تفرض على أرضها أوامر تصدر من خارج حدودها، أو أن تتحول مؤسساتها ورموز سلطتها إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهها من جهات أجنبية.