قرار كويتي بمنح إقامة لمدة 10 سنوات للمسحوبة جناسيهم وتوابعهم

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» قراراً لوزارة الداخلية يتضمن استحداث مادة جديدة تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز 10 سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى، مع عدم جواز بقائهم خارج الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب من أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.