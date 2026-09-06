الكويت.. سحب الجنسية من 3 أشخاص وتبعيتهم

صدر مرسوم كويتي بسحب شهادة من 3 أشخاص، حيث ونص المرسوم 137 لسنة 2026، الذي نُشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على سحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة «21 مكرراً أ» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. وتنص هذه المادة على ما يلي: «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة».