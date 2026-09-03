الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.