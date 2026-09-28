«زيارة منتصف الليل» تقود طه الطوخي إلى كتابة أول صفحة في تاريخ «كأس الخليج»

بدأت إحدى أكثر القصص إلهاماً في تاريخ كرة القدم العربية والخليجية مع النسخة الأولى من «كأس الخليج العربي» التي استضافتها البحرين عام 1970، حين كان المنتخب الكويتي يستعد للبطولة تحت قيادة مدربه اليوغسلافي ديمتري تاديتش، قبل أن يتسبب خلاف حاد بين المدرب واللاعبين في تدخل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويفتح الباب أمام «زيارة منتصف الليل» التي غيّرت مسار البطولة. وتوجه أحد مسؤولي الاتحاد الكويتي (رفيق أبوبكر) في ساعة متأخرة من الليل إلى المدرب المصري طه الطوخي، الذي كان يتولى تدريب نادي النصر الكويتي، وعرض عليه قيادة المنتخب في البطولة، ليقبل الطوخي المهمة الطارئة، ويقود «الأزرق» إلى التتويج بأول ألقابه في تاريخ كأس الخليج.

وتناولت وسائل إعلام عربية وخليجية تفاصيل تولي الطوخي قيادة المنتخب الكويتي في انطلاقة البطولة، ومن بينها صحيفة «القبس» الكويتية، التي وثقت شهادة تاريخية للمدرب المصري، قال فيها: «بعد أن حققت سمعة طيبة في مصر، رشحني أستاذي عبده صالح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكويتي عام 1968، وأثناء هذه الفترة أسند إليّ الاتحاد الكويتي تدريب المنتخب الكويتي الذي سيشارك في كأس الخليج في البحرين عام 1970، بعد خلاف حاد نشب بين الاتحاد واللاعبين مع مدرب المنتخب حينها اليوغسلافي تاديتش».

وأوضح الطوخي: «فوجئت بزيارة رفيق أبوبكر، في منتصف الليل، وعرض عليّ تدريب منتخب الكويت، وأبلغني بأن الاختيار جاء بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لأقبل هذه المهمة وأتولى قيادة (الأزرق) في العرس الخليجي».