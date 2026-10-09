البديوي: سنبدأ قريباً إجراءات إلغاء تأشيرة شنغن لبقية مواطني دول "مجلس التعاون"

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن دول المجلس باتت قريبة جداً من الوصول إلى بداية مسار إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»، متوقعاً أن تحمل القمة الخليجية الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري، أخباراً إيجابية بهذا الشأن.

وأوضح البديوي، في مقابلة مع برنامج «Arab Views» الذي تبثه صحيفة «عرب نيوز»: «في 24 أكتوبر ستُعقد القمة الخليجية الأوروبية الثانية، ولها مخرجات كثيرة، ونتوقع أن نصل إلى أمور عديدة»، مضيفًا: "سأقدم لكم شيئاً حصرياً. نحن على وشك البدء في إجراءات إلغاء تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، للدول الخمس المتبقية. لذا، إن شاء الله، ستسمعون شيئاً إيجابياً بهذا الشأن في تلك القمة".

وتُعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة المعفاة حالياً من تأشيرة «شنغن»، فيما يحصل مواطنو المملكة والبحرين وعُمان منذ أبريل 2024 على تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات، كما يحصل مواطنو الكويت وقطر على تأشيرات مماثلة منذ عام 2023. ولا يزال مقترح المفوضية الأوروبية بإعفاء الكويت وقطر، المقدَّم عام 2022، بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى.