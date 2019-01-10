الأمم المتحدة تطلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن

المصدر: عمان - د ب أ

أعلن الأردن تلقيه طلبا أمميا لاستضافة اجتماعات الحكومة اليمنية مع ميليشيات الحوثي في عمّان.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره اليمني خالد اليماني عقب لقائهما في عمان اليوم، إن الأردن يدرس هذا الطلب.

وأكد الصفدي ضرورة تطبيق الالتزام باتفاق السويد الأخير حول المصالحة في اليمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مضيفا أن تطبيق الاتفاق يشكل خطوة مهمة باتجاه إنهاء هذه الأزمة.

وجدد الصفدي دعم بلاده ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وتحالف استعادة الشرعية، لافتا إلى أن عمان تنسق مع السعودية والإمارات لمساعدة اليمنيين في الخروج من الأزمة.

من جانبه أكد اليماني أن«الدور الأردني في مجلس الأمن عام 2015 كان محوريا لصياغة الأداة القانونية الأبرز لحل الأزمة اليمنية».

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في عمان أن الاجتماع سيتناول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد.

وأوضح مصدر أممي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، أن «هذا الاجتماع مصغر ولم يحدد له موعد، وهو للجنة خاصة من أطراف الأزمة مكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى».