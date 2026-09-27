قطر تكتفي بهدف على باب التأهل.. واليمن يودع "خليجي 27"

وضع المنتخب القطري قدماً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، المقامة في مدينة جدة السعودية، بفوزه على اليمن 1-0، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع «العنابي» رصيده إلى ست نقاط، ليقترب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي، فيما ودّع المنتخب اليمني المنافسات بعد تلقيه خسارته الثانية، لتصبح مباراته الأخيرة أمام البحرين، الأربعاء المقبل، بمثابة تحصيل حاصل.

وبدأ «العنابي» المباراة بضغط هجومي واضح، وكاد أكرم عفيف أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما انفرد بالمرمى، لكن الحارس اليمني محمد أمان تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية.

وعاد أمان للتألق مجدداً بعدما تصدى لتسديدة حسن الهيدوس وحولها إلى ركنية، قبل أن يواصل المنتخب القطري ضغطه، وتتتاح للقائد أكرم عفيف فرصتان متتاليتان، إلا أن الحارس اليمني وقف حائلاً دون وصول الكرة إلى شباكه.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب اليمني على محاولات محدودة، وكانت أبرز فرصه في الشوط الأول من تسديدة عبد الواسع المطري، التي أبعدها الحارس محمود أبو ندى بأطراف أصابعه إلى ركنية.

واستمر الضغط القطري بعد الاستراحة حتى نجح يوسف عبد الرزاق في كسر صمود المنتخب اليمني، بعدما استغل تمريرة إدميلسون جونيور ووضع الكرة بسهولة في المرمى، مانحاً «العنابي» التقدم.

وأهدر المنتخب القطري فرصة مضاعفة تقدمه عندما احتسب الحكم الأردني أدهم الخادم ركلة جزاء لصالحه، لكن أكرم عفيف لم ينجح في تحويلها إلى هدف بعدما تصدى لها محمد أمان، الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء المباراة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها.