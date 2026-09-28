الصحف العربية والخليجية تشيد بأداء اليمن والحارس أمان رغم وداع «خليجي 27»

أشادت الصحافة العربية والخليجية بالأداء الذي قدمه المنتخب اليمني أمام نظيره القطري، في المباراة التي انتهت بفوز «العنابي» بهدف دون رد، وأدت إلى وداعه مبكراً من منافسات «خليجي 27»، المقامة حالياً في جدة حتى السادس من أكتوبر المقبل، واصفةً ظهوره بالمشرف، مقارنة بالصورة التي ظهر بها في مباراته الأولى بالبطولة، والتي انتهت بخسارته أمام الإمارات برباعية نظيفة.

وأكدت وسائل الإعلام الخليجية أن خروج المنتخب اليمني من «خليجي 27» حظي بالاحترام والتقدير، في ظل الأداء البطولي الذي قدمه لاعبوه أمام المنتخب القطري (بطل آسيا) مشيرة إلى أن اليمن غادر البطولة مرفوع الرأس، رغم الخسارة.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن «خسارة المنتخب اليمني أمام قطر بهدف دون مقابل، تعكس الإصرار والأداء الذي قاتل خلاله لاعبو اليمن حتى اللحظات الأخيرة، وقدموا حضوراً لافتاً رغم فارق الإمكانات»، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضحت الصحيفة أن «منتخب اليمن دخل المواجهة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في الحفاظ على تماسكه ومجاراة المنتخب القطري، لتبقى المباراة مفتوحة حتى جاء هدف التقدم لـ(العنابي). ورغم خروج اليمن من المواجهة خاسراً، فإنه ترك خلفه صورة مختلفة عن مباراته الأولى، بعدما أثبت أن النتيجة لم تعكس حجم ما قدمه داخل الملعب، في مباراة كان فيها قريباً من انتزاع نتيجة أفضل».

وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة «الأهرام» المصرية الأداء التكتيكي والتنظيم الدفاعي الذي ظهر به المنتخب اليمني، مشيرة إلى أن «الأحمر» قدم شخصية قتالية وتنظيماً مغايراً، وكاد أن يخرج بنقطة التعادل أمام بطل آسيا.

وحظي حارس مرمى المنتخب اليمني محمد أمان باهتمام وسائل الإعلام العربية والخليجية، ومن بينها منصات قنوات «الكأس»، التي واكبت المباراة بنشر مقاطع مرئية فورية لتصدياته، تحت عناوين من بينها: «محمد آمان حارس اليمن يتألق ويواصل الدفاع بقوة عن مرماه»، كما احتفت بتصديه لركلة الجزاء التي سددها القطري أكرم عفيف، بعنوان: «محمد آمان يتألق ويتصدى لتسديدة أكرم عفيف».

وأفردت وسائل إعلام بحرينية مساحة للحديث عن الروح العالية التي ظهر بها المنتخب اليمني، ومن بينها صحيفة «الوطن»، التي تناولت المباراة من منظور الندية، وأوضحت أن المنتخب اليمني «لم يكن صيداً سهلاً»، بل كان قريباً من الخروج بنقطة تاريخية، استناداً إلى الفرص التي صنعها والتكتل الدفاعي المنتظم الذي عطّل مفاتيح اللعب القطرية لأكثر من ساعة.

وفي المقابل، صبّت منصات إعلامية وتصريحات رسمية يمنية انتقاداتها على القرارات التحكيمية، ومن بينها موقع «المشاهد»، الذي نشر تصريحات للإعلامي الرياضي أحمد أبوزينة، وصف خلالها أداء «الأحمر» بالبطولي.

وقال أبوزينة: «نجح المدرب ولد علي في تصحيح أخطاء المباراة السابقة أمام المنتخب الإماراتي، كما أجرى تغييرات للاعبين يلعبون للمرة الأولى، ليظهر المنتخب اليمني بصورة جيدة أمام قطر، خصوصاً الحارس محمد آمان، الذي أنقذ مرماه أكثر من مرة، من ضمنها التصدي لركلة الجزاء التي سددها القطري أكرم عفيف».

وأشار إلى أن هناك قرارات تحكيمية كان يجب فيها العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ومنها ركلة الجزاء التي احتسبت للمنتخب القطري.

وتوقع أبوزينة في ختام تصريحاته أن يقدم المنتخب اليمني في مباراته المقبلة أمام البحرين نتيجة إيجابية، تضمن له فوزاً معنوياً في ختام مشواره بالبطولة.