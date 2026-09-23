أبرزهم مهاجم مانشستر يونايتد السابق.. 3 لاعبين بمنتخب اليمن على «الأبيض» مراقبتهم

يعوّل المنتخب اليمني في منافسات «خليجي 27»، التي انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة جدة السعودية، على مجموعة من الأسماء المحترفة خارجياً، يتقدمها مهاجم مانشستر يونايتد السابق ديماني ميلور، الذي يلعب حالياً في نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي.

وجاء انضمام ميلور إلى القائمة الرسمية للمنتخب اليمني، إلى جانب المدافع هارون الزبيدي (ميامي إف سي الأميركي)، والمهاجم المخضرم عبدالواسع المطري (ديالى العراقي)، ليشكلوا قوة إضافية إلى جانب اللاعبين المحليين، ويمنحوا المنتخب اليمني خيارات فنية إضافية قبل ضربة البداية.

ويلتقي المنتخب اليمني غداً الخميس مع الأبيض الإماراتي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبي قطر والبحرين.