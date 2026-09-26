منتخب اليمن يبحث عن كسر عقدة تاريخية أمام قطر عمرها 22 عاماً

يبحث المنتخب اليمني غداً عن كسر عقدة تاريخية أمام نظيره القطري عمرها 22 عاماً، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مواجهاتهما ضمن بطولات «كأس الخليج العربي»، منذ اللقاء الأول بينهما في يناير 2004، بعدما التقى المنتخبان في ست مواجهات، حقق خلالها «العنابي» الفوز في خمس مناسبات، مقابل تعادل سلبي وحيد جاء في نسخة 2014.

وجاءت المواجهة الأولى في «خليجي 16» بالكويت، حين فاز المنتخب القطري على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر تفوقه في المواجهة الثانية، يوم 11 يناير 2009، في «خليجي 19» بسلطنة عُمان، بالفوز بهدفين دون رد.

وتجدد اللقاء بين المنتخبين في «خليجي 20» باليمن، يوم 25 نوفمبر 2010، وانتهى بفوز قطر 2-1 على المنتخب اليمني صاحب الضيافة.

وحملت مواجهة 16 نوفمبر 2014، في «خليجي 22» بالسعودية، التعادل الوحيد في تاريخ مواجهات المنتخبين ضمن البطولة، وانتهت سلباً من دون أهداف.

وعاد المنتخب القطري إلى التفوق في «خليجي 23» بالكويت، يوم 23 ديسمبر 2017، عندما حقق الفوز برباعية نظيفة، قبل أن يسجل أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين ضمن كأس الخليج، بفوزه 6-0 في «خليجي 24» يوم 29 نوفمبر 2019.

تاريخ المواجهات في كأس الخليج

1 يناير 2004 – «خليجي 16»: فوز قطر على اليمن 3-0.

11 يناير 2009 – «خليجي 19»: فوز قطر على اليمن 2-0.

25 نوفمبر 2010 – «خليجي 20»: فوز قطر على اليمن 2-1.

16 نوفمبر 2014 – «خليجي 22»: تعادل اليمن وقطر 0-0.

23 ديسمبر 2017 – «خليجي 23»: فوز قطر على اليمن 4-0.

29 نوفمبر 2019 – «خليجي 24»: فوز قطر على اليمن 6-0.