محمد الشومي: اليمن أكثر المستفيدين من «خليجي 27»

أكد نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني لكرة القدم، محمد الشومي، أن مشاركة منتخب بلاده في «خليجي 27» شكلت محطة إعداد مهمة قبل خوض نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية خلال يناير وفبراير المقبلين، مشدداً على أن المنتخب كان أكثر المستفيدين من البطولة.

وستلعب اليمن في المجموعة الخامسة من كأس آسيا إلى جانب الأبيض الإماراتي، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.

وقال الشومي في تصريحات صحافية: «إن الظروف التي تمر بها اليمن وتوقف المسابقات المحلية تجعل من الصعب على المنتخب خوض مباريات ودية بصورة منتظمة، ما منح (خليجي 27) أهمية مضاعفة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين».

وأضاف: «أن المنتخب اليمني اتفق على خوض مباراة ودية أمام نظيره العماني في 30 نوفمبر المقبل، فيما تدور مباحثات مع الاتحاد البحريني لكرة القدم لإقامة مباراة ودية أخرى خلال ديسمبر المقبل، على أن يتحدد موعدها النهائي وفق ما يتفق عليه الطرفان».

وأوضح: «إذا استثنينا مباراة الإمارات الافتتاحية التي خسرناها برباعية، فقد خاض المنتخب اليمني مباراة قوية أمام قطر، بطل آسيا في النسختين الأخيرتين، وكان قريباً من تحقيق التعادل، لولا الخطأ التحكيمي الذي حرمنا من الخروج بنتيجة إيجابية».

وتابع: «في مباراة البحرين، قدم المنتخب الأداء الأجمل له في البطولة، ونجح في ترجمة هذا المستوى إلى نتيجة إيجابية، وهو ما يؤكد أن الفريق يمتلك القدرة على تقديم مستويات جيدة أمام منتخبات قوية».

وكان المنتخب اليمني قد كتب فصلاً جديداً في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب البحرين، بتغلبه عليه 5-2 ليلة أمس في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وجدد اليمن تفوقه على البحرين بعدما سبق له الفوز عليه 2-1 في النسخة الماضية التي استضافتها الكويت عام 2024، ليحقق انتصاره الثاني فقط في تاريخ مشاركاته في البطولة، وكلاهما جاء على حساب المنتخب البحريني.

وكانت البحرين البادئ بالتسجيل عبر علي الدوسري، مستفيداً من خطأ للمدافع اليمني رامي الوصماني «6»، لكن المنتخب اليمني لم يتأخر في إدراك التعادل بواسطة ناصر محمدوه «18»، ومنح عبدالواسع المطري المنتخب اليمني التقدم برأسية «31»، قبل أن يعزز رامي الوصماني النتيجة بتسجيل الهدف الثالث «40»، وأضاف عادل عباس الهدف الرابع لليمن «44»، وقلص منتخب البحرين النتيجة بهدف علي جعفر مدن (67)، قبل أن ينهي الوصماني تفوق اليمن بهدف خامس «90+5».

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