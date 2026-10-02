«الأبيض» يستقبل أول «هدف وبطاقة».. ومشاركة بحرينية للنسيان

فرضت الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في «خليجي 27» نفسها الأكثر غزارة تهديفية بين جولات المجموعة، بعدما شهدت تسجيل تسعة أهداف في مباراتي الإمارات وقطر، واليمن والبحرين، ليرتفع معدل التسجيل إلى 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، وهو الأعلى بين جولات المجموعة، إذ شهدت الجولة تسجيل سبعة أهداف في فوز اليمن الكبير على البحرين 5-2، فيما انتهت مواجهة الإمارات وقطر بالتعادل 1-1.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تسجيل ستة أهداف، بعدما استهل «الأبيض» مشواره بفوز كبير على اليمن 4-0، فيما تغلب منتخب قطر على البحرين 2-0، بينما جاءت الجولة الثانية الأقل غزارة تهديفية، بعدما شهدت أربعة أهداف فقط، بفوز الإمارات على البحرين 3-0، وقطر على اليمن 1-0.

وبلغ إجمالي أهداف المجموعة الثانية 19 هدفاً خلال ست مباريات، بمعدل 3.1 أهداف في المباراة الواحدة، إذ تصدر المنتخب الوطني قائمة الأقوى هجوماً برصيد ثمانية أهداف، يليه اليمن بخمسة أهداف، ثم قطر بأربعة، والبحرين بهدفين فقط.

بطاقة صفراء واحدة

شهدت الجولة الثالثة استقبال شباك المنتخب الوطني لأول هدف في البطولة، بعدما افتتح المعز علي التسجيل لقطر، منهياً سلسلة «الأبيض» في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراتيه أمام اليمن والبحرين.

ورد «الأبيض» بهدف التعادل عن طريق علي صالح، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم، وينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

كما شهدت مواجهة قطر حصول «الأبيض» على أول بطاقة صفراء له في البطولة، وكانت من نصيب البديل برونو أوليفيرا، بعدما خاض مباراتيه الأوليين من دون الحصول على أي بطاقة ملونة.

اليمن.. رقم تاريخي

حمل ختام المجموعة الثانية رقماً تاريخياً للمنتخب اليمني، بعدما حقق أكبر فوز في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، بتغلبه على البحرين 5-2، ليحصد ثلاث نقاط أنهى بها مشواره في المركز الثالث.

ولم يكن الانتصار الكبير مجرد نتيجة عابرة في سجل المنتخب اليمني، إذ جاء على حساب البحرين، التي كانت قد حققت فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها بكأس الخليج في النسخة الماضية، عندما تغلبت عليه 2-1.

البحرين.. أسوأ مشاركة

في المقابل، سجلت «خليجي 27» أسوأ مشاركة للمنتخب البحريني في تاريخ البطولة من ناحية الحصيلة النقطية، بعدما خرج من دور المجموعات من دون الحصول على أي نقطة، للمرة الأولى في مشاركاته الخليجية.

وخسر «حامل اللقب» مبارياته الثلاث أمام قطر والإمارات واليمن، واستقبلت شباكه 10 أهداف مقابل تسجيله هدفين فقط، ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وبدأ المنتخب البحريني مشواره بالخسارة أمام قطر 0-2، ثم سقط أمام الإمارات 0-3، قبل أن يتلقى خسارته الثالثة أمام اليمن 2-5، لينهي مشواره بصورة لم يسبق أن عرفها في مشاركاته السابقة بالبطولة.

• 9 أهداف في جولة واحدة بالمجموعة الثانية في مباراتي الإمارات مع قطر واليمن مع البحرين.