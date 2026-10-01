الصحافة اليمنية تحتفي بالخماسية.. انتصاران لليمن في تاريخ كأس الخليج وكلاهما أمام البحرين

احتفت الصحافة اليمنية بالفوز التاريخي لمنتخب بلادها على البحرين 5-2، في ختام مشواره بدور المجموعات في "خليجي 27"، بعدما نجح "نسور سبأ" في إنهاء مشاركتهم بانتصار كبير حمل أكثر من رقم لافت، رغم عدم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

واختارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عنوان "منتخبنا الوطني يغادر خليجي 27 بفوز مشرف على البحرين 5-2"، فيما ركزت وسائل إعلام يمنية على إنهاء المنتخب مشاركته بانتصار كبير منحه أول ثلاث نقاط في البطولة والمركز الثالث بالمجموعة الثانية.

وجاء الانتصار بطريقة مثيرة، إذ تقدّم المنتخب البحريني مبكراً عن طريق علي الدوسري في الدقيقة السادسة، قبل أن ينتفض اليمن ويسجل أربعة أهداف خلال الشوط الأول عن طريق ناصر محمودة وعبدالواسع المطري ورامي الوصماني وعادل عباس قاسم، ثم أضاف الوصماني الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليكمل ليلة تاريخية للكرة اليمنية.

ولم تتوقف أهمية الخماسية عند حجم النتيجة، إذ سجل المنتخب اليمني أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، بعدما لم يسبق له تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة.

كما حمل الفوز مفارقة لافتة، إذ أصبح الانتصار الثاني فقط لليمن في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، وجاء مجددًا أمام المنافس نفسه، البحرين، بعدما تحقق الفوز الأول بنتيجة 2-1 في "خليجي 26"، قبل أن يكرر "نسور سبأ" تفوقهم بصورة أكبر في جدة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه، اعتبر مدرب منتخب اليمن، الجزائري نور الدين ولد علي، الانتصار دفعة معنوية مهمة للاعبيه، وهنأ الشعب والجماهير اليمنية بالفوز، مؤكداً أن المنتخب كان يتمنى الوصول إلى الدور نصف النهائي، لكنه نجح على الأقل في إنهاء مشاركته بانتصار كبير وأداء منح الفريق دفعة للمستقبل.

ورفض ولد علي اعتبار الخماسية دليلًا على انتهاء المشكلات التي يعاني منها المنتخب، مشيراً إلى أن محدودية مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع أنديتهم تمثل تحدياً، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والبحث عن عناصر جديدة من الدوري المحلي والمحترفين في الخارج، ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها كأس آسيا.

وكان مدرب اليمن قد تحدث قبل المباراة عن رغبته في إسعاد الجماهير اليمنية "المتعطشة للفوز"، رغم ضياع فرصة التأهل، قبل أن ينجح لاعبوه في تحقيق ما وعد به وبنتيجة تجاوزت التوقعات.

وبين وصف الصحافة اليمنية للانتصار بـ"الفوز المشرف"، وتسجيل أكبر نتيجة للمنتخب في تاريخ مشاركاته الخليجية، أنهى اليمن رحلته في "خليجي 27" بثلاث نقاط، لكنه خرج من جدة برقم سيبقى حاضراً في سجلات البطولة: انتصاران فقط في كأس الخليج.. وكلاهما على البحرين.