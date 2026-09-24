انطلاقة إماراتية قوية في «خليجي 27».. «الأبيض» يُمتع ويُقنع ويكسب اليمن برباعية

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة «خليجي 27» بانتصار عريض وأداء مقنع وممتع، بعدما أمطر شباك نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبدأ المنتخب اليمني اللقاء بحماس واضح، وحاول الوصول إلى مرمى «الأبيض» عبر بعض التحركات الفردية، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على الحارس خالد عيسى.

وسرعان ما فرض المنتخب الوطني أفضليته على مجريات اللعب، وبدأ في تهديد مرمى منافسه، وكانت أولى محاولاته الخطرة عن طريق لوان بيريرا، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

وأهدر «الأبيض» فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل، بعدما وصلت الكرة إلى برونو أوليفيرا داخل منطقة الجزاء وعلى مقربة من المرمى، لكن الحارس اليمني تدخل في الوقت المناسب وسيطر على الكرة.

ولم يتأخر المنتخب الوطني في ترجمة أفضليته إلى هدف، بعدما افتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26، إثر مجهود فردي مميز راوغ خلاله المدافع نادر سهل، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى اليمن.

وواصل «الأبيض» ضغطه، ليضاعف تقدمه في الدقيقة 36، عندما أرسل ماركوس ميلوني كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول المدافع نادر سهل إبعادها، لكنها تحولت بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف لوان بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 45+4، مستفيداً من تمريرة علاء الدين زهير، ليضع الكرة في الشباك ويمنح المنتخب الوطني أفضلية كبيرة مع نهاية النصف الأول.

ولم يكتفِ «الأبيض» بالرباعية، وواصل اندفاعه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ليضيف الهدف الرابع بعد ست دقائق فقط، عن طريق نيكولاس خيمينيز، الذي ارتقى لكرة عرضية أرسلها لوان بيريرا، وحولها برأسه إلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس اليمني.

وحاول المنتخب اليمني تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة مستمرة على مرمى خالد عيسى، وكانت أبرز محاولاته عبر عبد الواسع المطري، الذي تلقى كرة داخل منطقة الخطورة وسددها بجوار القائم.

وخرج المنتخب الوطني من المباراة بانطلاقة قوية في البطولة، بعدما حسم المواجهة برباعية نظيفة ووجّه رسالة مبكرة في المجموعة الثانية.