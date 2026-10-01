حسين بابا منتقداً منتخب البحرين: الخسارة أمام اليمن بالخمسة لا يمكن تبريرها

وصف اللاعب الدولي البحريني السابق حسين بابا مشاركة منتخب بلاده في «خليجي 27» بأنها الأسوأ في تاريخه بالبطولة، منتقداً المستوى الذي ظهر عليه «الأحمر» خصوصاً بعد الخسارة الكبيرة أمام اليمن 2-5، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال بابا في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: «هناك هزائم يمكن تبريرها، وأستطيع أن أبرر خسارتنا أمام قطر والإمارات، لأننا واجهنا منتخبات أقوى وتملك دوريات ذات مستوى أعلى من الدوري البحريني، لكن ما حدث أمام اليمن لا يمكن تبريره».

وأضاف: «المنتخب اليمني يعيش ظروفاً صعبة، والدوري اليمني ليس أقوى من الدوري البحريني، كما أن القيمة السوقية للاعب اليمني أقل من البحريني، لذلك لا يوجد ما يبرر أن نخسر بهذه الطريقة».

وتابع: «من الممكن أن تخسر مباراة بنتيجة 1-2 أو 2-3، فهذا وارد في كرة القدم، لكن أن تخسر بخمسة أهداف، مع هذا العدد الكبير من الفرص التي حصل عليها المنتخب اليمني، فهذا أمر لا يرضينا».

وأوضح بابا أن الصورة التي ظهر عليها المنتخب البحريني لا تتناسب مع مكانته، قائلاً: «الأمر لا يرضينا نحن فقط، بل أعتقد أنكم كخليجيين لا يرضيكم أن تشاهدوا منتخب البحرين بهذا الشكل، فالصورة كانت مسيئة، وحتى أكثر المتفائلين بالمنتخب اليمني لم يكن يتوقع أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة».

وأكد حسين بابا أنه سبق أن تحدث عن مشكلات المنتخب في مناسبات مختلفة، موضحاً: «أنا شخصياً تحدثت عن الأمور السلبية في المنتخب عام 2020 عبر تلفزيون البحرين، وتحدثت بعد البطولة العربية، كما تحدثت خلال هذه البطولة، ولكن للأسف الجميع يكتفي بتوجيه الانتقاد إلى الإعلام، دون البحث في المشكلات التي يُعاني منها المنتخب البحريني».